Roberto De Zerbi explique sa gestion de Rabiot contre le PSG

La trêve internationale a dû faire du bien à Adrien Rabiot après les violentes banderoles dont il a fait l’objet lors du déplacement de l’OM au Parc des Princes il y a deux semaines. Revenu pour la première fois à Paris depuis son départ du club de la capitale, c’est avec le brassard de capitaine marseillais qu’il s’est présenté sur la pelouse. Les suites de cette rencontre ont été houleuses, notamment parce que sa famille a directement été visée. En conférence de presse, Roberto De Zerbi est revenu sur le capitanat et a expliqué pourquoi il avait promu le milieu de terrain à ce moment-là.

«Je suis désolé pour Adrien, sa famille, ses frères, ça arrive malheureusement partout, moi je suis plus âgé et je m’y attendais, c’est pour ça que j’avais pensé à ce qu’il soit capitaine ce soir-là, affirme le coach italien à la veille de retrouver la Ligue 1 face à Reims. J’aimais cette idée que l’OM soit uni derrière lui avant même le match, en lui faisant porter ce brassard. Cette idée qu’il rentre avec le brassard au Parc, c’était quelque chose d’important. Si j’entraînais une autre équipe, je n’aurais sûrement pas fait ça, mais ici ça me plaisait.»

