La grosse annonce de la Fiorentina sur Moïse Kean

Après un passage très compliqué à la Juventus, Moïse Kean est en train de ressusciter du côté de la Fiorentina, hissant la Viola dans la course à une Ligue des Champions qu’elle verrait pour la première fois depuis plus de dix ans. Dans La Domenica Sportiva, le président Rocco Commissio s’est montré enchanté des prestations de son buteur, et espère pouvoir le conserver plusieurs années supplémentaires.

«Kean restera-t-il à la Fiorentina ? Nous espérons qu’il voudra rester car il est très heureux ici. Je lui parlerai dans les prochains jours, c’est un garçon très timide, il ne parle pas beaucoup, je lui conseillerai de rester là où il est à l’aise, si les choses vont bien, il vaut mieux rester. Voyons si je peux le convaincre», a déclaré le dirigeant de Florence, assurant que la volonté du club est de le conserver à tout prix. Cette saison, Moïse Kean est le deuxième meilleur buteur de Serie A avec 17 buts, devancé seulement par les 23 réalisations de Mateo Retegui.