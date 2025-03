Antony a déjà choisi son prochain club

Antony semble revivre du côté du Betis. Prêté au club sévillan lors du mercato hivernal, le joueur acheté 95 millions d’euros par Manchester United en 2022 fait déjà partie des éléments forts de l’équipe de Manuel Pellegrini. Auteur de 2 buts et 2 passes décisives en 5 matchs de Liga, il a largement contribué aux derniers bons résultats de son écurie. Forcément, ce renouveau plaît au gaucher.

Et visiblement, il se verrait bien continuer chez les pensionnaires du Benito Villamarín. C’est Ramón Alarcón, le président-directeur général du Betis, qui l’a expliqué aux micros de « El pelotazo », sur Canal Sur : « l’autre jour, Antony m’a dit qu’il voulait rester un an de plus. Le joueur est très à l’aise ici et a été surpris par les facilités que nous lui avons données pour s’installer dans la ville dès son arrivée. » Reste désormais à voir si les Espagnols seront du même avis, et si, surtout, ils parviendront à se mettre d’accord avec les Red Devils pour un nouveau prêt, voire un transfert.