Serie A : terrible défaite à éviter pour l’AC Milan à la Lazio

La Lazio s’est imposée sur la plus petite des marges face à l’AC Milan lors de la 29e journée de Serie A au Stadio Olimpico. Les Romains réalisaient une première période solide et trouvaient l’ouverture grâce à Isaksen, qui concluait une action rapide pour battre Maignan (26e). Bien organisés, les hommes de Sarri contrôlaient ensuite les offensives milanaises et regagnaient les vestiaires avec un avantage mérité.

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Au retour des vestiaires, l’AC Milan tentait de réagir et monopolisait davantage le ballon, mais la défense laziale restait solide. Rafael Leão et Christian Pulišić essayaient de faire la différence, sans parvenir à tromper Motta. La Lazio résistait dans les dernières minutes et gérait son avance jusqu’au coup de sifflet final, s’offrant ainsi une victoire précieuse devant son public. De quoi dégoûter les Rossoneri au classement après le nul de l’Inter hier.