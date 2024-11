MU : Manuel Ugarte se frotte les mains avec l’arrivée de Ruben Amorim

En début de semaine, la direction de Manchester United décidait de se séparer d’Erik ten Hag. Une décision qui a pour but de relancer l’équipe au point mort sportivement avec une décevante 14e place. Ce choix pourrait notamment relancer certaines recrues estivales, dont Manuel Ugarte. Le milieu uruguayen a quitté le PSG cet été et n’a pas encore su s’imposer, au contraire.

La suite après cette publicité

Au milieu de terrain, il est souvent passé à côté. Mais cette semaine en Carabao Cup, il a montré un visage bien plus séduisant. Et ce vendredi, The Guardian révèle que le départ d’Erik ten Hag l’a complètement libéré. En effet, le milieu de 23 ans se sent bien mieux et il est surtout très excité à l’idée de retrouver son ancien coach Ruben Amorim avec qui il avait explosé au Portugal. Il s’attend désormais à redevenir un élément clé de son équipe. Il faut maintenant parler sur le terrain.