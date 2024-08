Real Madrid : Karim Benzema encense Vinícius Júnior

Karim Benzema n’évolue plus au Real Madrid depuis un an, mais il suit néanmoins l’actualité du club merengue. Après la victoire du Real en Supercoupe de l’UEFA contre l’Atalanta (2-0), ce mercredi, le Ballon d’Or 2022 a commenté une publication du Real en inscrivant « Viní N1 ». Un commentaire pour célébrer son ancien coéquipier brésilien Vinícius Júnior, excellent durant cette année 2024 avec la Casa Blanca et candidat au Ballon d’Or de cette année.

Au Real Madrid, Benzema et Vinícius ont disputé 186 rencontres et ont remporté ensemble la Ligue des champions (2022). Si l’actuel joueur d’Al-Ittihad a parfois été dur avec son compère d’attaque, allant même jusqu’à demander à Ferland Mendy de ne pas lui faire de passe, le respect a visiblement pris le dessus.