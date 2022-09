Les recrues déjà décisives du mercato

La suite après cette publicité

Le mercato a fermé ses portes il y a trois semaines. Ce court laps de temps n'a pas empêché certaines recrues de briller dans leur nouveau club. C'est notamment le cas en Ligue 1 pour un joueur comme Vitinha par exemple, qui s'est immédiatement mis au diapason pour former le nouveau duo du PSG au milieu de terrain avec Verratti. On peut parler également d'Alexis Sanchez à l'OM, déjà buteur à 4 reprises, mais également de Nuno Tavares dont l'impact a été immédiat (3 buts en 10 matchs toutes compétitions confondues). Mohamed Camara a lui fait une très bonne impression à Monaco, tout comme Breel Embolo pour ses débuts (2 buts en 8 matchs). À Nice, Aaron Ramsey est à peu près la seule éclaircie de ce début de saison, tandis qu'à Lens on peut se féliciter d'avoir recruté Loïs Openda (4 réalisations en 8 matchs), Salis Abdul Samed ou encore Brice Samba. L'OL a fait revenir Alexandre Lacazette cet été. L'attaquant n'a pas eu besoin de s'acclimater dans un environnement qu'il connaît par cœur, en témoignent ses 4 buts en 8 rencontres de L1. Johann Lepenant réalise lui aussi un bon début de saison.

Mostafa Mohammed fait du bien à l'attaque de Nantes (3 buts et 2 passes décisives en 11 matchs ttc), alors qu'au LOSC, ce sont plutôt les défenseurs Bafodé Diakité, Akim Zedadka et Ismaily qui se sont illustrés. Mention spéciale tout de même à Rémy Cabella, auteur de 4 passes décisives. De son côté, Reims est peut-être mal placé au classement mais peut compter sur Junya Ito et Folarin Balogun, respectivement 2 et 5 buts. Arnaud Nordi a lui déjà marqué 3 fois avec Montpellier. Débarqué du PSG, le jeune Troyen Wilson Odobert a inscrit ses deux premiers buts en pro, alors que Lorient peut déjà compter sur ses bonnes recrues comme Gédéon Kalulu et le gardien Yvon Mvogo. Cet été, Clermont a perdu Mohamed Bayo mais a récupéré Komnen Andric, déjà buteur à deux reprises. Thijs Dallinga compte le même nombre de buts à Toulouse, comme le Marocain Zakaria Aboukhlal.

La confirmation Haaland

En Angleterre, honneur au champion en titre. Manchester City a déboursé seulement 60 M€ pour s'offrir la machine à buts Erling Haaland. Le Norvégien a déjà fait trembler les filets 14 fois en seulement 10 matchs toutes compétitions confondues. Le recrutement de Manuel Akandji est aussi une bonne surprise pour le moment. Parti justement de City pour faire de la place, Gabriel Jesus a trouvé son bonheur à Arsenal, lui qui a marqué 4 buts en matchs. L'apport d'Oleksandr Zinchenko n'est pas négligeable non plus. Boubacar Kamara s'est blessé mais son début de saison à Aston Villa (7 matchs disputés) est satisfaisant. À Chelsea, tout le monde est un peu en dedans en ce moment mais le bon début de saison de Raheem Sterling est tout de même à relever (4 buts et 1 passe en 8 rencontres ttc).

Amadou Onana s'est lui déjà imposé à Everton, alors que du côté de Fulham, les venues de Bernd Leno et de João Palhinha font beaucoup de bien. Luis Sinisterra n'a pas mis longtemps non plus à se signaler à Leeds. Les recrutements de Darwin Nunez et Arthur Melo ne donnent pour le moment pas satisfaction à Liverpool, à l'inverse du jeune Fábio Carvalho (2 buts en 8 matchs dans un rôle de remplaçant). En seulement 5 rencontres, Casemiro a réussi à stabiliser l'entrejeu de Manchester United, bien aidé par l'apport de Lisandro Martinez en défense centrale. Il en est de même pour Cristian Romero à Tottenham, tandis que Ivan Perisic régale toujours autant avec son pied gauche magique (4 passes décisives en 8 apparitions).

Tchouaméni fait déjà le bonheur du Real

En Liga, Aurélien Tchouaméni devait arriver dans la peau d'un remplaçant de luxe mais le départ de Casemiro a précipité les choses. Le Français convainc déjà tout le monde au Real Madrid (2 passes décisives en 8 matchs) où il a débarqué pour 80 M€. Au Barça, les recrues sont nombreuses et le bon début de saison est en parties grâce à elles. Robert Lewandowski plante déjà (11 réalisations en 8 sorties) par exemple. La Real Sociedad impressionne également et c'est en partie du à Brais Mendez (4 buts en 8 matchs ttc) et Takefusa Kubo (1 but et 2 passes en 8 rencontres). Toujours au Pays basque, l'Athletic peut être fier d'avoir senti le bon coup Gorka Guruzeta, déjà buteurs à deux reprises alors qu'il n'est que remplaçant. Nico Gonzalez fait lui déjà le bonheur de Valence dans l'entrejeu. Son ancien coéquipier au Barça, Martin Braithwaite a lui déjà trouvé son rythme de carburation à l'Espanyol avec 2 buts en seulement 3 apparitions.

Les clubs italiens ne sont pas en reste, comme à Naples où Khvicha Kvaratskhelia (9 matchs pour 4 buts et 2 passes ttc), Giovanni Simeone (2 réalisations en 6 matchs) ou encore Min-jae Kim (2 buts en 8 apparitions) ont immédiatement donné satisfaction. La Juventus est elle en difficultés mais peut se satisfaire avec Arek Milik, trois fois buteur en 8 matchs, et Bremer. Paulo Dybala a lui quitter la Vieille Dame pour trouver du bonheur du côté de la Roma. L'Argentin s'éclate avec des prestations de haut vol (4 buts, 2 passes décisives en 8 prestations). Du côté de la Bundesliga, Matthijs de Ligt commence à prendre ses marques au Bayern, tout comme Nico Schlotterbeck avec le BvB. Le retour de Timo Werner au RB Leizpig porte déjà ses fruits (4 buts et 2 passes en 9 rencontres), pendant que Jordan Siebatcheu fait lui carrément des étincelles en ce début de saison (4 buts et 2 passes en 8 matchs) avec l'Union Berlin. Ritsu Doan est très bon avec Fribourg, tout comme Matthias Ginter, arrivé libre de Gladbach.