Kings League : El Barrio triomphe lors de la première édition

Énorme engouement populaire en Espagne, la Kings League, organisée par Gerard Piqué, a rassemblé plus de 92 000 personnes au Spotify Camp Nou ce dimanche pour le Final Four. Et au terme de la compétition, c’est l’équipe d’El Barrio, du steamer Adri Contreras, qui a triomphé dans l’antre catalane lors de cette première édition. Ces derniers se sont imposés face aux Aniquiladores, emmenés par le streamer colombien Juan Guarnizo (3-0).

Pour rappel, la Kings League est un championnat de football à sept, qui se joue sur un terrain réduit. 12 équipes étaient au départ de la compétition. Les règles sont semblables à un match de foot normal, tout en ajoutant quelques jokers qui permettent de dynamiser la rencontre. Un nouveau moyen de jouer au foot qui plaît énormément aux audiences de Twitch, TikTok ou encore Youtube qui peuvent la regarder gratuitement chaque semaine.

