Le Paris FC se lance à l’assaut d’un ancien crack de l’Inter !

Englué dans une saison délicate et toujours sous la menace de la zone rouge, le Paris FC n’a plus le droit à l’erreur en ce mercato d’hiver. Les résultats décevants accumulés depuis plusieurs semaines ont poussé la direction parisienne à revoir ses plans et à accélérer fortement en coulisses. Quinzième de Ligue 1, avant d’affronter Nantes ce dimanche, le promu paye son manque de constance, ses lacunes dans l’entrejeu et une efficacité offensive trop intermittente pour espérer un maintien serein. Dans ce contexte tendu, le marché hivernal est devenu un levier indispensable pour corriger les déséquilibres d’un effectif encore trop limité, malgré l’investissement consenti l’été dernier. L’urgence est désormais autant comptable que sportive.

Consciente de la gravité de la situation, la direction du Paris FC se montre particulièrement active ces dernières semaines. Les arrivées de Lucas Koleosho et de Marshall Munetsi illustrent cette volonté claire de renforcer l’équipe avec des profils capables d’apporter un impact immédiat. De la percussion et de la créativité sur les ailes avec la pépite italienne et de l’expérience, du volume de jeu et du caractère avec l’international zimbabwéen. Le club a commencé à répondre aux besoins identifiés par Stéphane Gilli. Mais ces deux recrues ne suffisent pas à combler l’ensemble des manques, notamment au milieu, secteur clé où le Paris FC peine à maîtriser le tempo et à imposer son jeu face à des adversaires mieux armés.

Kristjan Asllani dans le viseur

C’est dans cette optique que le Paris FC s’intéresse de très près à Kristjan Asllani, ancienne pépite de l’Inter Milan, aujourd’hui en grande difficulté. Selon nos informations, le milieu albanais fait partie des joueurs exclus du projet du Torino, où il avait été prêté cet été par les Nerazzurri avec de grandes attentes. Une expérience qui s’est révélée négative, au point que le club turinois souhaite désormais une résiliation anticipée de son prêt. Les discussions sont très avancées, d’autant plus que le Torino a récemment changé de direction sportive, avec l’arrivée de Gianluca Petrachi en remplacement de Davide Vagnati. Une véritable opération de nettoyage est en cours, et Asllani en fait les frais. Le Paris FC observe attentivement la situation du joueur, qui devrait rapidement faire son retour à l’Inter où il est sous contrat jusqu’en juin 2028.

D’après nos indiscrétions, les dirigeants nerazzurri sont également favorables à un départ définitif dès cet hiver afin de relancer la carrière du milieu né en 2002. Si une vente sèche reste l’option privilégiée, un prêt avec option d’achat pourrait aussi être envisagé pour faciliter l’opération. La concurrence est réelle sur le dossier. En Italie, le Genoa, Bologne et Cagliari suivent de près l’évolution du dossier Asllani, tandis que d’autres clubs étrangers se montrent aussi intéressés, notamment en Turquie et en Allemagne. Reste à savoir si le Paris FC parviendra à se positionner comme une destination crédible pour offrir à l’international albanais le temps de jeu et la confiance nécessaires à une relance, dans un projet où l’urgence du maintien pourrait devenir un puissant argument.