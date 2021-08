Quique Setién ne veut plus entraîner depuis son départ du FC Barcelone

Quique Setién, entraîneur du FC Barcelone entre janvier et août 2020, est revenu sur son expérience barcelonaise, dans une interview accordée à Jot Down. « Je suis parfaitement conscient, lorsque je vais à Barcelone, que j'y vais parce qu'ils n'ont personne d'autre, mais ce que vous ne pouvez pas faire, c'est renoncer à aller à Barcelone et à entraîner les meilleurs joueurs du monde (...) Personne ne vous appelle quand une équipe se porte bien. S'ils changent, c'est que les choses vont mal pour eux », a-t-il déclaré. Après huit mois, il est finalement viré à la suite d’une défaite 8-2 face au Bayern Munich en Ligue des Champions.

Il a d’ailleurs déposé plainte concernant son licenciement. « Ils ne m'ont jamais dit que je n'allais pas continuer. J'ai entendu le président faire une déclaration à la télévision (...) Personne ne m'a officiellement dit que j'étais licencié, quarante jours plus tard j'ai reçu une lettre de licenciement parce que les délais avaient été respectés et j'ai déposé une plainte qui est au tribunal en attendant que le procès commence. » Depuis, il n’a pas la volonté de reprendre une équipe : « pas en ce moment. D'ailleurs, je n'en ai même pas envie. Je n'en ai pas du tout envie. De plus, j'ai beaucoup de choses à faire ici. Je vais aller entraîner une équipe de jeunes de deuxième année, dans la ligue nationale, je vais aider un jeune qui est là en tant qu'entraîneur, pour lui donner un coup de main (...) Je ne me vois pas entraîner à nouveau, j'ai perdu tout intérêt. »