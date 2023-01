Pablo Sarabia quitte le PSG pour Wolverhampton

La suite après cette publicité

Son départ prenait de l’ampleur au fil des matchs. Ça s’est confirmé avec ses dernières prestations, notamment face à Strasbourg et en Coupe de France à Châteauroux. Pablo Sarabia pesait de moins en moins dans son rôle de remplaçant derrière le trio de luxe Messi-Neymar-Mbappé. L’Espagnol n’arrivait plus à convaincre et recherchait en plus de cela du temps de jeu. Il a fini par s’en aller du PSG.

L’ailier de 30 ans file à Wolverhampton, où un accord pour son transfert définitif a été trouvé. Il signe jusqu’en 2025, plus une année en option. «Le milieu de terrain offensif Pablo Sarabia a effectué un transfert permanent aux Wolves du Paris Saint-Germain, le réunissant avec son entraîneur principal Julen Lopetegui» peut-on lire dans un communiqué. Les Franciliens vont récupérer entre 5 et 7 M€ d’après nos informations.

Un éternel joueur de rotation au PSG

Le club français a réussi à trouver preneur et surtout à vendre l’ancien Sévillan. Avec son quota atteint de joueurs prêtés sur la saison, il ne pouvait accepter qu’un transfert. En plus des Wolves, il y avait des pistes assez concrètes en Espagne mais Sarabia s’est laissé convaincre par le discours de Julen Lopetegui, l’entraîneur du club anglais depuis le début du mois de novembre seulement.

L’international espagnol (26 sélections, 9 buts) pourra relancer une carrière, qui avait pourtant connu un net regain de forme la saison passée. Envoyé en prêt au Sporting CP, il y a réalisé le meilleur exercice statistique de sa carrière (45 matchs toutes compétitions confondues, 21 buts, 10 passes décisives). Redevenu un joueur de rotation au PSG, il n’a jamais vraiment réussi à sortir de ce rôle même lorsque l’occasion s’est présentée. Il portera le numéro 21 avec les Wolves.