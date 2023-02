L’équipe de France Espoirs va affronter l’Angleterre et l’Espagne

Un menu pour le moins copieux. L’équipe de France Espoirs va disputer deux rencontres internationales au mois de mars, dans le cadre de sa préparation à l’Euro, qui se disputera en Roumanie et en Géorgie cet été (21 juin - 8 juillet). Les joueurs de Sylvain Ripoll affronteront d’abord l’Angleterre à Leicester, le samedi 25 mars, puis l’Espagne, le mardi 28 mars, au stade de La Rabine à Vannes (18h30).

Les deux rencontres seront retransmises en direct sur Canal+ Foot et feront office de tests avant d’affronter l’Italie, la Norvège et la Suisse en phase de groupe à l’Euro. Invaincus depuis 14 matches, les Bleuets restent sur une victoire face à l’Allemagne (0-1) et deux matchs nuls face à la Belgique (2-2) et la Norvège (1-1).

