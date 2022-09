Tottenham : l'inquiétante disette du taulier Heung-min Son

La suite après cette publicité

Son veut retrouver la lumière. Depuis le début de la saison 2022-23, le Sud-coréen semble être l'ombre de lui-même. Fine gâchette, l'attaquant, dont le duo avec Harry Kane fonctionnait à merveille ces dernières années, n'évolue pas à son meilleur niveau. L'an dernier, il avait terminé la saison avec un joli bilan de 24 buts et 8 passes décisives en 44 apparitions toutes compétitions confondues.

Celui qui a été élu Soulier d'Or en Premier League 2022 avec Mohamed Salah était également très influent dans le jeu. Rien ou presque ne lui a résisté l'an dernier. Malgré les déclarations de son père qui l'a poussé à aller voir ailleurs durant l'été, Son est resté fidèle aux Spurs, avec lesquels il a prolongé jusqu'en 2025 l'an passé. Tout semblait donc réuni pour qu'il soit dans les meilleures conditions pour lancer cette nouvelle saison, où les Londoniens se sont renforcés.

0 but en 8 matches cette saison

Mais Heung-min Son connaît un début de saison plus que délicat. Moins performant, il n'a délivré qu'une seule passe décisive. Il n'a cependant pas encore ouvert son compteur but en 644 minutes passées sur le pré. Pourtant, Antonio Conte a continué à le titulariser puisqu'il a été aligné d'entrée lors des huit rencontres qu'il a joué cette saison. Toutefois, il n'en a joué que deux en intégralité, lui qui est généralement remplacé à 10-15 minutes de la fin.

Patient avec sa star, Conte l'a toutefois averti lundi en conférence de presse qu'il pourrait l'envoyer sur le banc. « Je pense que lorsque vous essayez de construire quelque chose d'important... Vous devez changer les vieilles habitudes », a lâché l'Italien, qui a précisé qu'il serait fou de se passer d'un tel joueur et que les autres éléments offensifs de l'équipe, à savoir Harry Kane, Richarlison et Dejan Kulusevski, seraient logés à la même enseigne.

Antonio Conte l'a averti

Malgré cet avertissement, Son n'a donc pas trouvé le chemin des filets hier soir face au Sporting CP (défaite 2-0). Sa prestation a d'ailleurs à nouveau inquiété la presse anglaise qui le trouve méconnaissable. Il a fait quelques bonnes courses mais il a finalement eu du mal à créer beaucoup dans la zone de vérité avant d'être remplacé par Kulusevski, a lancé Football London qui lui a attribué la note de 5. Même note pour le Daily Express qui a commenté : «le Sud-Coréen n'est toujours pas à son niveau d'efficacité habituel. Il a été remplacé.»

Journaliste pour RMC Sport et spécialiste de la Premier League, Salim Baungally est également surpris. «C'est très bizarre ce qu'il se passe avec Heung-min Son. Après une dernière saison absolument dingue, on attendait ou on espérait qu'il confirme. La pré-saison a été très lourde chez les Spurs, j'insiste là-dessus. C'est la première fois que Conte avait les joueurs pour la préparation. On a vu des vidéos de Son et des autres joueurs souffrir pendant les entraînements tant Conte demandait un don de soi important. Au final, cela a entraîné une fatigue et un épuisement colossal».

Un trio qui fonctionne moins bien

Il poursuit : «on peut pointer du doigt Son mais toute l'équipe globalement, même si elle est bien classée en championnat. Au final dans ses matches, Tottenham n'est pas exceptionnel. Les rencontres sont relativement moyennes. La liaison Son-Kane pour le moment ne fonctionne pas du tout. Kulusevski a fait les frais de l'arrivée de Richarlison et le nouveau trio fonctionne moins bien hormis face à l'OM. Il y a une question de digestion de la préparation estivale et la formation d'un nouveau trio, sans compter les matches tous les 3 jours avec une intensité différente puisqu'on parle de Champions League. Son en paye le prix pour le moment».

Malgré tout, Antonio Conte ne veut pas accabler son joueur. Hier, après la défaite, il a envoyé un message à toute son équipe. «J'ai dit à mes joueurs que les détails ont mené au résultat final. Nous ne méritions pas de perdre, mais nous ne méritions pas de gagner non plus. Nous devons analyser ce qu'il s'est passé avec les joueurs». Heung-min Son, qui n'a pas vraiment brillé, va devoir se reprendre lui qui cale en ce début de saison. Mais l'an dernier, au même stade, il n'avait inscrit que 2 buts en 5 apparitions avant de carburer à plein régime par la suite. Il aura l'occasion de repartir du bon pied samedi face à Leicester ou de tenter de se requinquer en sélection durant la trêve internationale.