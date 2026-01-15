Menu Rechercher
Barça : Hansi Flick réagit au licenciement de Xabi Alonso

Ce soir, le FC Barcelone va jouer son huitième de finale de Coupe du Roi contre le Racing Santander. Présent face aux médias, Hansi Flick n’a pas échappé aux questions sur le limogeage de Xabi Alonso. L’occasion pour l’Allemand d’envoyer un message de soutien au Basque.

«C’est le football. Ce n’est pas quelque chose qui m’inquiète. J’ai une très bonne relation avec Xabi, nous nous sommes connus lorsqu’il était au Bayer Leverkusen et nous sommes restés en contact. C’est un entraîneur fantastique. C’est le football. Je lui souhaite le meilleur. Nous devons aller de l’avant et réfléchir à ce que nous pouvons améliorer et comment le faire. Mais c’est un entraîneur fantastique et je suis sûr qu’il a un grand avenir devant lui», a-t-il déclaré en conférence de presse.

Coupe du Roi
Barcelone
Real Madrid
Hansi Flick
Xabi Alonso

