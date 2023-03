Bayern Munich : un ex du PSG valide le choix Thomas Tuchel

La suite après cette publicité

Depuis vendredi, Thomas Tuchel (49 ans) est officiellement l’entraîneur du Bayern Munich. Le technicien allemand dirige sa première séance aujourd’hui d’ailleurs. En parallèle, son cas est discuté en Allemagne, notamment en sélection. En conférence de presse, Thilo Kehrer (26 ans) a été invité à s’exprimer sur l’arrivée de TT en Bavière. Ses propos sont relayés par Sport 1.

«J’ai beaucoup appris de lui et je me suis perfectionné. Je ne peux que dire des choses positives sur lui en tant que personne et en tant qu’entraîneur. Je suis convaincu qu’il réussira aussi au Bayern Munich.» Des propos qui feront certainement plaisir à Tuchel, qu’il avait connu au PSG.

