Ligue des champions : l’Angleterre est blasée du tirage PSG pour Liverpool

Une chance sur deux. Liverpool savait qu’il affronterait le Paris Saint-Germain ou Benfica en 1/8e de finale de l’UEFA Champions League. Et sans faire offense aux Portugais, les Reds espéraient éviter de croiser la route des champions de France, qui pouvaient aussi tomber sur le FC Barcelone. Mais Giovane Elber a eu la main lourde lors du tirage au sort organisé à Nyon en Suisse ce vendredi. Le club de la Mersey va donc croiser le fer avec les pensionnaires du Parc des Princes lors d’une double confrontation (4 ou 5 mars pour l’aller, 11 ou 12 mars pour le retour). Ce sera la cinquième fois toutes compétitions confondues que les deux géants européens joueront l’un face à l’autre. Mais en Angleterre, on se serait bien passé de cette nouvelle confrontation.

La presse anglaise est dépitée

Une fois l’identité de Liverpool connue, les médias anglais n’étaient pas à la fête, à l’image du Telegraph. «C’est un résultat extrêmement dur pour les Red Devils qui ont terminé en tête de la phase de poules. Mais ils affronteront le Club Bruges ou Villa s’ils parviennent à se qualifier.» Idem pour le Daily Mail, qui estime que les Reds ne sont pas récompensés pour leur joli parcours en phase de championnat. «Liverpool se retrouve dans une bataille cauchemardesque contre le PSG (…) Liverpool n’aurait pas pu avoir un tirage plus difficile puisqu’il affrontera le PSG en huitièmes de finale. Un quart de finale avec Aston Villa pourrait suivre, avant une potentielle demi-finale contre le Real Madrid ou Arsenal et une finale contre Barcelone (…) Le PSG est un tirage très difficile pour les Reds.»

The Athletic va dans le même sens. «Liverpool, qui a terminé en tête de la phase de poules de la Ligue des champions, se verra récompensé en huitièmes de finale par un match contre le Paris Saint-Germain. Un tirage au sort très difficile, c’est le moins que l’on puisse dire (…) Il est peu probable que les fans de Liverpool regardent au-delà d’un match difficile contre le Paris Saint-Germain, mais il ne devrait pas leur échapper que les deux clubs madrilènes - qui ont également été jumelés l’un à l’autre en huitièmes de finale - sont des adversaires potentiels en demi-finale.» Le Liverpool Echo et aussi blasé par ce tirage au sort.

Des supoorters qui tremblent

«Ce n’est pas vraiment une bonne nouvelle pour Liverpool, il faut le dire. Le Paris Saint-Germain est une équipe difficile et n’est guère une "récompense" pour avoir traversé la phase de groupes à 36 équipes avec sept victoires et une défaite sans importance contre le PSV. Mais bon, cela va vraiment s’ouvrir si l’équipe d’Arne Slot parvient à battre le PSG. C’était un peu flou au début, mais on voit vraiment l’intérêt de terminer fort dans la phase de groupes de la Ligue des champions remaniée maintenant. Un déplacement au PSG ne semble pas vraiment juste, mais cela en dit long sur la façon dont les champions de Ligue 1 ont géré leur propre phase de groupes, en s’en sortant. Pour Liverpool, cela lui évite deux matches supplémentaires pour arriver à ce stade et s’il bat le PSG, il ne rencontrera pas l’un des poids lourds de la compétition pour une place en demi-finale, notamment Aston Villa et le Club Bruges de Simon Mignolet.»

Du côté des supporters du LFC, c’est plutôt la soupe à la grimace. «Nous avons eu le match le plus difficile», a lâché l’un d’entre eux sur X. «Ca n’aurait pas pu être pire», a lancé un autre. Un troisième fan des Reds a, lui, déclaré : «un cauchemar. On termine premier et on reçoit quand même le PSG lors du match retour. Il va falloir être à notre meilleur niveau.» Du côté des pensionnaires d’Anfield, il n’y a pas encore eu de réaction officielle. Mais nul doute qu’on aurait préféré éviter l’épouvantail parisien. Il faudra quand même faire avec pour se frayer un chemin vers la finale, qui se déroulera le 31 mai prochain à Munich.