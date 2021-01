EFL Cup, demi-finale : les compositions du derby de Manchester !

Triple tenant de la Coupe de la Ligue, également appelée EFL Cup ou Carabao Cup, du nom de son sponsor, Manchester City joue une nouvelle place en finale de l'épreuve à l'occasion d'un derby contre le rival de Manchester United (20h45). Le vainqueur de ce duel fratricide affrontera le Tottenham de José Mourinho, à Wembley, le 25 avril prochain.

Ce soir, à Old Trafford, Ole Gunnar Solskjaer aligne un 4-4-2 en losange, avec au milieu Pogba, Fred, McTominay et Bruno Fernandes en pointe haute. Le duo d'attaque est composé de Martial et Rashford. En face, Pep Guardiola fait lui confiance à un 4-3-3, avec un trio offensif composé de Riyad Mahrez, Phil Foden et Raheem Sterling.

Les compositions d'équipes :

Manchester United : Henderson - Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw - McTominay, Fred, Pogba, B. Fernandes - Martial, Rashford

Manchester City : Steffen - Cancelo, Stones, Dias, Zinchenko - Fernandinho (C), Gundogan, De Bruyne - Mahrez, Foden, Sterling