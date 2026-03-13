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Ligue des Champions

L’Europe se met à genoux devant le PSG

Par Tom Courel
1 min.
Luis Enrique @Maxppp

Vainqueur de la Ligue des Champions la saison passée, le PSG semble être favori cette saison 2025-26. Face à Chelsea mercredi soir (5-2), la troupe de Luis Enrique a d’ailleurs montré à l’Europe que les clubs anglais ne faisaient pas peur. Grâce à cette écrasante victoire, qui a sans doute donné de la confiance au collectif, les joueurs de la capitale ont pris une belle marge d’avance avant de se déplacer à Londres. Tout en abordant la prochaine manche avec de la méfiance, impossible de la négliger, on peut dire que le PSG s’est affirmé face à la concurrence en Europe, et ce, grâce à plusieurs statistiques. En effet, Marca a illustré quelques schémas de jeu et personne n’attaque plus que les Parisiens dans la compétition européenne (693).

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Mais, ce n’est évidemment pas leur seul point fort. Aucune formation ne marque plus qu’eux, puisqu’ils sont en tête du tableau des meilleurs buteurs (31), où les buts de l’intérieur de la surface notamment (25) sont remarquables, mais ceux de l’extérieur (6) le sont encore plus. C’est bel et bien la meilleure équipe de cette catégorie qui arrive à contrer avec brio les bloc bas. Le milieu de terrain parisien est également en train d’épater, puisque celui-ci a la meilleure possession, le plus haut taux de passes réussies. Le seul reproche pourrait cependant être la performance défensive. Avec 17 buts encaissés depuis le début de la compétition, le champion d’Europe en titre se classe 13e.

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