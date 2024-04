PSG : la nouvelle réponse de Luis Enrique sur l’avenir de Kylian Mbappé

Interrogé quelques instants après la qualification du PSG aux dépens du FC Barcelone, Luis Enrique a logiquement affiché sa satisfaction. «Je me sens très heureux. Mon équipe a mérité, elle a été présente durant tout le match et a joué de manière exceptionnelle. Nous ne méritions pas de prendre un but. Nous avons pressé, les attaquants ont fait un travail exceptionnel. L’expulsion a joué un rôle important. Mais le résultat est juste. On aurait préféré aller en Espagne mais on ira à Dortmund dont on connaît bien le niveau», a ainsi avoué le technicien espagnol, également questionné sur le cas Mbappé.

En effet, lors de son passage face à la télévision espagnole, l’ancien sélectionneur de la Roja a été interrogé sur sa capacité, ou non, de pouvoir convaincre l’international français de rester à Paris l’année prochaine. Réponse de l’intéressé ? «(rires) Attendons qu’il parle. Quand les parties auront parlé, on verra. C’est comme un procès. Tant que Mbappé n’a pas parlé, je suis comme un témoin». Le message est passé !