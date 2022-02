Barça : le directeur général Ferran Reverter démissionne

Le FC Barcelone a annoncé ce mardi le départ de son directeur général Ferran Reverter. Le dirigeant espagnol qui était arrivé au Barça en juillet dernier a démissionné de ses fonctions pour des raisons personnelles et familiales. Le club précise que cette démission sera effective lorsque les Blaugranas intègreront un nouveau directeur général.

L’Espagnol dirigeait le plan de transformation du club et le plan stratégique catalan prévu entre 2021 et 2026 qui a pour objectif de faire diminuer la dette du FC Barcelone grâce à la réduction de la masse salariale du club et la signature de nouveaux sponsors.