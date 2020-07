Bayern Munich-OM : les compos probables

La suite après cette publicité

Le retour de la Ligue 1 approche. Dans exactement trois semaines, le championnat de France sera de retour avec un match entre l'Olympique de Marseille et l'AS Saint-Étienne en ouverture (vendredi 22 août, 19h). Mais en attendant cette rencontre, le club phocéen poursuit sa préparation estivale. Après ses succès contre le FC Pinzgau (5-1) et Heimstetten (6-1), et son revers contre Dunajska Streda (1-2), l'équipe d'André Villas-Boas va s'attaquer à un autre morceau ce vendredi : le Bayern Munich (coup d'envoi 16h).

Six jours après leur défaite contre la formation slovaque, les Phocéens vont tenter de relever la tête en Allemagne, mais la tâche s'annonce compliqué. Le Bayern Munich vient en effet de remporter la Bundesliga pour la huitième fois d'affilée, mais le club bavarois a aussi soulevé la Coupe d'Allemagne en disposant du Bayer Leverkusen le 4 juillet (4-2), ce qui était son dernier match. Et à huit jours de leur huitième de finale retour de Ligue des Champions contre Chelsea (succès 3-0 à l'aller), les hommes de Hans-Dieter Flick vont forcément vouloir bien faire.

L'artillerie lourde côté bavarois

Pour tenter de bousculer l'ogre allemand, André Villas-Boas risque d'aligner un 4-3-3 avec Steve Mandanda dans les cages. Devant le portier français, Bouna Sarr, Alvaro Gonzalez, Duje Caleta-Car et Jordan Amavi devraient composer la défense. Concernant l'entrejeu, Pape Gueye pourrait débuter au poste de sentinelle, avec Valentin Rongier et Morgan Sanson juste au-dessus. Sur le plan offensif, le coach portugais devrait faire confiance à Florian Thauvin, Dimitri Payet et, petite surprise, au jeune Marley Aké.

Côté bavarois, Hans-Dieter Flick a clairement expliqué qu'il n'allait pas faire jouer les recrues Leroy Sané, Tanguy Nianzou Kouassi, Alexander Nübel et Adrian Fein. On risque donc d'avoir du classique avec Manuel Neuer dans le but et une défense à quatre composée de Joshua Kimmich, Jérôme Boateng, David Alaba et Alphonso Davies. Thiago Alcantara et Leon Goretzka pourraient débuter un cran plus haut, avec un trio Serge Gnabry-Thomas Müller-Kinglsey Coman devant et surtout Robert Lewandowski à la pointe du 4-2-3-1.