L’OM est sur un petit nuage !

Il n’était pas spécialement satisfait au coup de sifflet final. « C’est vraiment difficile à expliquer, je ne suis pas vraiment content, on doit améliorer pas mal d’aspects, on a terminé ce match à dix mais on doit changer notre mentalité. Il n’y avait plein de choses qui ne m’allait pas, c’est une question de mentalité et on doit vraiment s’améliorer sur ça, même à 3-0. On a très bien joué mais les choses peuvent vite basculer avec ces problèmes de mentalité », lançait ainsi Gennaro Gattuso après la victoire des siens face à Lorient dimanche (4-2).

Est-ce un discours de façade visant notamment à garder ses joueurs concentrés et ne pas céder à l’enflammade ? C’est possible. Mais une chose est sûre, les supporters marseillais eux recommencent à sourire. Avec ce succès en Bretagne, les Phocéens sont sur une série de quatre victoires toutes compétitions confondues, et ils ont entamé une belle remontée au classement de Ligue 1. Ils ont ainsi grimpé jusqu’à la sixième marche, dépassant Lens, et sont à sept unités de cette troisième place qualificative pour la Ligue des Champions occupée par Monaco. Mieux, ils sont à seulement quatre points de la quatrième place, qui donnerait accès aux barrages de la plus prestigieuse des compétitions européennes.

Un calendrier plutôt favorable à venir

Un retour au top qui s’explique notamment par une assise défensive retrouvée et surtout, une animation offensive qui commence enfin à tourner. Il est aussi évident que la bonne forme de Pierre-Emerick Aubameyang y est pour beaucoup. Le buteur gabonais, qui évolue aux côtés d’un Vitinha qui retrouve aussi de bonnes sensations, affiche une ligne statistique exceptionnelle. Sur cette série de quatre victoires marseillaises - face à l’Ajax, Rennes, Lyon et Lorient - il a inscrit 7 buts et délivré 3 passes décisives !

Des chiffres impressionnants, tant pour l’ancien du Barça et d’Arsenal que pour l’équipe, qui a inscrit 13 buts sur ces 4 matchs. Le tout, en ayant tout de même eu des rivaux pas forcément évidents à négocier. Et Gattuso et ses ouailles peuvent se tourner vers l’avenir avec optimisme puisque s’il y a ce duel compliqué face à Brighton en Europe en milieu de semaine, ils termineront l’année avec deux duels contre Clermont et Montpellier, deux formations engluées dans le bas du classement. Les choses se présentent plutôt bien pour les Olympiens donc !