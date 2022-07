Six ans après avoir quitté la Juventus, Paul Pogba va revenir dans le Piémont. En Serie A, la Pioche retrouvera un certain Franck Ribéry. Et ce dernier n’a pas de doutes sur l’apport de son compatriote chez les Bianconeri.

« Pogba peut faire la différence à la Juventus. C’est un grand joueur, même s’il est difficile de comprendre ce qu’il s’est passé avec Manchester United », a-t-il déclaré à la Gazzetta dello Sport.