Omar Da Fonseca : « Lionel Messi au PSG ? Je l'aide à faire son déménagement ! »

Lionel Messi au PSG. Impossible il y a encore de cela quelques mois, la rumeur enfle à mesure que la saison s'achève et surtout que la fin du contrat (au 30 juin) de la Pulga au FC Barcelone se rapproche. Et si Joan Laporta fait tout son possible pour conserver le sextuple Ballon d'Or et que des discussions ont lieu actuellement, il aura fort à faire avec la concurrence parisienne.

À écouter Omar Da Fonseca, le président du club catalan a toutes les cartes en main pour prolonger Messi. Mais difficile pour le consultant vedette de beIN Sports, qui apprécie tout particulièrement le natif de Rosario, de conserver son calme devant la possibilité de voir débarquer la star argentine au Parc des Princes.

Il est tout bonnement déjà prêt à s’installer au Parc des Princes 24h sur 24 avec sa gazinière pour se régaler des arabesques du génie argentin bientôt âgé de 34 ans. Mieux, il est même prêt à s'occuper de son déménagement ! Du Omar Da Fonseca dans le texte...