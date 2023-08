AS Roma : Houssem Aouar bluffe déjà tout le monde

La suite après cette publicité

Houssem Aouar a tourné une page. Après plusieurs tentatives manquées lors des derniers mercatos, le milieu de terrain a enfin quitté l’Olympique Lyonnais. Avant de s’en aller libre, ce que certains au club et parmi les supporters lui ont reproché, le joueur âgé de 25 ans a publié un long message à destination de son club formateur. «Lettre à cœur ouvert au club pour lequel mon cœur bat et battra toujours… Ce club, c’est bien entendu l’Olympique Lyonnais. Équipe emblématique qui m’a toujours fait rêver et ce, depuis mon plus jeune âge. Il est aujourd’hui grand temps de tourner cette page et d’ajouter un nouveau chapitre à mon histoire», avait-il commencé par expliquer avant de vider son sac.

Le Gone a pris son envol

«Ce départ, je l’avais envisagé bien autrement et bien plus tôt. C’est un vœu que j’avais déjà formulé il y a 3 ans, en 2020. Mais le seul souhait d’un joueur ne suffit pas toujours à décider de son destin. Mon but premier ayant toujours été le bien-être collectif, il m’a semblé à l’époque plus sain de ne pas m’étendre sur la question en cours de saison afin de ne pas impacter le bon état d’esprit du groupe. Cependant, le jour viendra où la vérité finira par irradier les guerres d’ego qui ont empêché tout accord d’être conclu. Cette transparence je la dois à mon âme ainsi qu’à mes supporters. Chaque chose en son temps et chacun à sa place. Pour l’heure, c’est le cœur lourd que je vous fais mes au revoir.»

À lire

Serie A : Andrea Belotti sauve la Roma d’une défaite, l’Atalanta vient à bout de Sassuolo

Le chapitre OL refermé, Aouar a fait ensuite ses premiers pas en sélection algérienne durant le mois de juin. Entré en jeu 26 minutes face à l’Ouganda lors des qualifications pour la prochaine CAN (18 juin, victoire 2-1), il a ensuite joué 33 minutes en amical face à la Tunisie (20 juin, 1-1). Après cela, il a pu enfin se concentrer sur son prochain défi : l’AS Roma. Le 11 juin, la Louve a annoncé son arrivée. «Le club est heureux de confirmer la signature du milieu de terrain algérien Houssem Aouar. Il a signé un contrat de cinq ans avec les Giallorossi, jusqu’au 30 juin 2028.»

La suite après cette publicité

L’opération séduction fonctionne à Rome

Un nouveau départ pour Aouar, qui s’était entendu avec l’écurie romaine depuis un petit moment. Il en avait d’ailleurs profité pour prendre des cours d’Italien. Le Fennec est donc arrivé dans son nouveau club en maîtrisant déjà plus ou moins la langue. Ce qui a plu à la Roma, ses supporters et la presse transalpine. L’opération séduction a donc bien débuté. Et elle s’est poursuivie durant la préparation estivale. Vendredi, la Gazzetta dello Sport a d’ailleurs consacré un long article à la belle surprise Houssem Aouar.

"Aouar a déjà conquis Mou et les fans de la Roma. Ils ont maintenant plus de solutions", a titré la publication au papier rose qui a ajouté ensuite : «s’il y a un joueur parmi les nouveaux venus à Trigoria qui en cette pré-saison a montré des choses flagrantes, c’est Aouar. Dans le nouveau 3-5-2 des Giallorossi, Aouar jouera en tant que milieu gauche, le rôle où Mourinho le préfère et où il a été placé presque toujours en cet été brûlant. Mais ce qui est bien avec Houssem, c’est qu’il s’est avéré vraiment polyvalent. Si nécessaire, Mou peut également l’aligner en deuxième pointe (compte tenu également de la pénurie actuelle d’attaquants), ou en meneur de jeu.»

La suite après cette publicité

Tout le monde est conquis

La GdS a ajouté : «mais, si vous le souhaitez, Aouar peut aussi jouer milieu, au cas où il déciderait de revenir à l’ancien système. Bref, c’est un joueur talentueux, mais il sait aussi résoudre les problèmes. Un de ceux que chaque entraîneur aimerait toujours avoir avec lui. Aussi parce qu’en fait, cet été, Aouar a également montré de quoi il était capable sur le terrain: premières touches, jeu vertical et qualité en une touche de balle. Le regarder jouer est un délice, précisément parce qu’il sait comment vous donner le ballon.» La Gazzetta a enfin précisé qu’il figure parmi les joueurs désignés par Mourinho pour tirer les coups de pied arrêtés.

Bref, la confiance est totale en l’Algérien. C’est lui d’ailleurs que la presse italienne attendait de pied ferme hier lors de la première journée de championnat face à la Salernitana. D’autant que Dybala et Pellegrini étaient absents. Et pour son baptême du feu en Serie A, Aouar a été à la hauteur. Malgré le nul (2-2), sa prestation a été saluée. La Gazzetta dello Sport lui a attribué un 6,5 (la meilleure note de son équipe avec d’autres joueurs) avec le commentaire suivant : «les applaudissements de l’Olimpico au moment de son remplacement disent tout sur sa prestation. Il a peut-être un peu calé sur la fin (physiquement, ndlr). »

La suite après cette publicité

Aouar évoque ses premiers pas

Il a aussi été encensé par Il Romanista qui a écrit à son sujet : «l’Algérien, qui fait ses débuts en Serie A, a été le protagoniste d’une excellente performance et il est sorti sous les applaudissements de l’Olimpico.» Une première réussie pour l’ancien joueur de l’OL, qui a évoqué ses premiers pas en Italie au micro de DAZN. «C’était un match difficile pour nous et pour moi. C’est un nouveau football pour moi. J’espère faire mieux pour l’équipe. Je suis content du match d’aujourd’hui, je pense que nous méritions de gagner. Nous devons apprendre à nous défendre mieux, mais je suis confiant pour l’avenir. J’ai besoin de temps pour me remettre en forme mais petit à petit je pense que je serai prêt pour aider l’équipe. »

Il a conclu ensuite : «je pense que nous avons une grande équipe, avec de grands joueurs et nous devons faire mieux. Comme je l’ai déjà dit , nous avons parlé entre joueurs, nous sommes contents et je serai prêt pour la saison (…) Aujourd’hui, c’était incroyable à l’Olimpico, je suis content de nos fans et de jouer pour ce maillot. C’est un honneur pour moi de jouer pour ce maillot. C’est un grand club avec une grande histoire et des supporters uniques.» La vie loin de Lyon se passe donc plutôt bien pour Houssem Aouar.