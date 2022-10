Galatasaray : Léo Dubois revient sur son départ de l'OL

Transféré de l'Olympique Lyonnais à Galatasaray en juillet dernier, l'international français Léo Dubois (28 ans) retrouve du temps de jeu après une blessure à un mollet. Interrogé par le quotidien L'Equipe sur ses débuts dans la ville stambouliote, l'ancien joueur des Gones est également revenu sur son départ de l'OL. «J'avais besoin de ce changement. Galatasaray et Istanbul sont une découverte à tous les niveaux. Il me fallait cette remise en cause. J'arrivais au bout d'un cycle avec l'OL», a tout d'abord assuré Dubois avant de détailler la fin de son aventure rhodanienne.

«J'ai été pris pour responsable d'une situation par une partie des supporters. Il y a eu des épisodes parfois injustes car j'ai toujours tout donné, mais j'ai ma part de responsabilité aussi. Je n'avais pas été forcément très performant les derniers mois. Mais j'ai toujours été ambitieux, loyal et impliqué (...) Je ne garderai que les bons moments passés avec des grands joueurs, notre demi-finale de Ligue des champions (en 2020, face au Bayern Munich, 0-3), mon capitanat et toutes les choses positives qui ont finalement pris le dessus. L'OL restera un passage très important dans ma carrière où je suis devenu international (en juin 2019). Je n'ai aucun regret sinon que la fin aurait pu se passer différemment. J'aurais dû partir autrement».