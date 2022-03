La terrible tragédie du PSG en Ligue des Champions

La suite après cette publicité

Des débuts compliqués

Le PSG et la Ligue des Champions, c’est une longue histoire, mais pas d’amour. Sous l’ère qatarie, on ne peut pas vraiment dire que Paris a des difficultés sur le plan national. Son réel objectif, c’est de performer sur le plan européen. À plusieurs reprises, le PSG a pris la douche froide en phase finale. On pense surtout à la plus grande humiliation de leur histoire en 2017, avec la remontada du FC Barcelone, 6-1 au Camp Nou. Nouvelle surprise en 2019 contre Manchester United, Paris dominait tout d’abord 2-0 dans cette double rencontre, a été remonté 3-1 au match retour. En 9 participations, le PSG a connu 4 désillusions. Il a échoué 3 fois en huitième de finale et 4 fois en quart. Ils ont gommé cette image d’équipe maudite en 2020, les Parisiens se hissant en finale de la prestigieuse compétition, et touchent du bout des doigts leur rêve. Mais ce sont les joueurs du Bayern qui soulèvent la coupe aux grandes oreilles grâce à un coup de casque d’un titi parisien, Kingsley Coman.

Un mercato XXL

Ils veulent aller encore plus loin en 2021, remporter définitivement cette ligue des champions. Le club de la capitale réalise plusieurs gros coups sur le marché des transferts. Il attire dans ses filets le meilleur joueur du dernier Euro: le portier italien Gianluigi Donnarumma. Ils se renforcent avec l’arrivée de Georginio Wijnaldum et la légende du Real Madrid, Sergio Ramos. Tous deux étaient libres de tout contrat. Achraf Hakimi, tout juste champion d'Italie, pose lui aussi ses valises à Paris contre la somme de 60 M d’euros. Enfin Nasser Al-Khelaïfi, Leonardo et toute la direction des Rouge et Bleu accomplissent l’un des transferts majeurs de l’histoire de ce sport, le rêve de tout dirigeant d’un club de foot. Le mardi 10 août, ils officialisent la signature de Lionel Messi, laissé libre depuis le 1er juillet par le FC Barcelone. Avec Neymar, Kylian Mbappé et Messi, le PSG va aligner un trident offensif qui fait déjà trembler toutes les défenses d’Europe. Tout le monde rêve d’avoir leur effectif. Après avoir raté le coche en Ligue 1 2020-2021, les parisiens se donnent les moyens de rêver de remporter tous les trophées possibles cette nouvelle saison.

Une saison en dent de scie

Cette saison le PSG a dans ses rangs plusieurs joueurs qui ont déjà marqué l’histoire de la compétition, des footballeurs qui ont le mental, qui savent comment porter cette coupe aux grandes oreilles. Que nenni, le PSG va connaître l’un de ses pires parcours dans la prestigieuse compétition. Les Parisiens héritent du groupe A, un groupe relevé avec le Club Bruges, le RB Leipzig et leur bourreau de l’édition précédente, Manchester City. Les joueurs de Mauricio Pochettino ne brillent pas énormément, ils ne subissent qu’une seule défaite, contre City, et terminent second du groupe. Ils vont devoir faire bien mieux contre le Real Madrid en huitième de finale. Mené par un grand Kylian Mbappé, le PSG prend les commandes de la double confrontation en s’imposant 1 à 0 au Parc des Princes. Mais le Real ne s’avoue pas vaincu pour autant, et assure vouloir tout renverser au match retour au Bernabéu.

Le bourreau madrilène

Après un mercato 5 étoiles, subir une nouvelle contre-performance est encore plus marquant. Une catastrophe industrielle. « On ne peut pas rivaliser tout de suite avec le Real ou le Barça. En arrivant à Paris en juin 2011, nous nous sommes donné cinq ans pour faire partie du top niveau européen et pour gagner la Ligue des champions », expliquait Nasser Al-Khelaifi, l’année du rachat. Le projet a donc 6 ans de retard, ils ne battent toujours pas le Real. Tout est à refaire au PSG. Mbappé, en fin de contrat en juin 2022, ne devrait pas prolonger avec Paris et devrait rejoindre le Real Madrid. C’est le joueur le plus décisif du club. Ils vont sûrement devoir faire sans lui. Leonardo ne compte plus sur Mauricio Pochettino, les rumeurs vont enfler dans les médias pour désigner le prochain manager du club. Un remodelage complet de l'effectif est à venir. L’objectif reste le même la ligue des champions.