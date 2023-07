Après Brozovic, Al-Nassr veut chiper une autre star de l’Inter Milan !

La suite après cette publicité

C’est un mercato estival qui restera assurément dans les annales de l’histoire du football. Et s’il fallait trouver un symbole à ce marché de l’été survolté, il est évident de choisir l’Arabie saoudite. Alors que le pays du Golfe a déjà vu Al-Ittihad s’offrir Karim Benzema, N’Golo Kanté et Jota tandis qu’Al-Hilal a misé sur Ruben Neves et Kalidou Koulibaly, Al-Nassr n’est pas en reste non plus. Pionnier de cet exode massif avec la signature de Cristiano Ronaldo l’hiver dernier, les pensionnaires du Mrsool Stadium ont ajouté le dernier nom en date à cette glorieuse liste avec la venue de Marcelo Brozovic.

Taulier de l’Inter Milan, le milieu défensif de 30 ans s’est engagé ce lundi alors que les Nerazzurri ont passé et que le FC Barcelone lui faisait les yeux doux suite au départ de Sergio Busquets à l’Inter Miami. Après 8 années passées en terres transalpines, le Croate a paraphé un contrat de trois ans chez le deuxième de la dernière saison de Saudi Pro League. Suite au départ de Luiz Gustavo, cette arrivée vient combler un manque au milieu. Des carences dans l’entrejeu qui devraient être totalement effacées avec l’arrivée imminente de Seko Fofana pour trois saisons, comme nous vous le révélions en exclusivité il y a quelques jours.

Et selon les indiscrétions obtenues par CBS Sports, les dirigeants du club de Riyad auraient d’ores et déjà lancé les hostilités pour recruter André Onana. Pisté par Manchester United qui en a fait sa priorité pour remplacer David de Gea, le gardien camerounais est estimé à hauteur de 70 millions d’euros par l’Inter, qui l’avait recruté gratuitement l’été dernier. Prépondérant dans le parcours des Lombards en Ligue des Champions la saison passée, il n’est pas intransférable aux yeux de ses dirigeants.

Selon le média anglais, les géants saoudiens ont transmis une première offre dite lucrative et dont le montant n’a pas encore filtré à l’Inter Milan. Sa venue permettrait de mettre encore plus de lumière sur Al-Nassr, d’autant plus privé de David Ospina pour les prochains mois à cause d’une grave blessure au coude qui l’a éloigné des terrains depuis janvier. Alors qu’Al-Ahli a réussi à attirer un autre grand gardien africain en la personne d’Édouard Mendy, nul doute que rapatrier Onana serait un sacré tour de force pour l’équipe de Cristiano Ronaldo. Et lorsque le mastodonte saoudien a l’occasion d’allier marketing et besoin sportif, nul doute qu’il souhaitera aller au bout alors que ses concurrents ont ramené des noms ronflants dans leurs rangs cet été.