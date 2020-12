LOSC : les secrets de Yusuf Yazıcı

Débarqué à l'été 2019 en provenance de Trabzonspor avec l'étiquette de nouvelle star du football turc, Yusuf Yazıcı (23 ans) a mis du temps à s'imposer dans le Nord. La faute à une adaptation d'abord compliquée au foot français puis à une terrible blessure, une rupture des ligaments croisés, en fin d'année. Revenu cette saison, il étincelle.

Avant d'affronter le Paris Saint-Germain ce dimanche soir (rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato), le meneur de jeu très offensif des Dogues a accordé un entretien à L'Équipe. S'il avoue ne pas se sentir vraiment concerné par la valse des dirigeants qui agitent en ce moment le club nordiste, il s'est expliqué sur beaucoup de choses.

Un message pour les rageux

« Je savais que j’allais connaître une période d’adaptation. Et que je devais me perfectionner dans certains domaines, devenir plus résistant, plus puissant. Au moment où je me suis dit : “C’est bon, ma période d’adaptation est terminée”, je me blesse. Là, je suis resté loin des matches, de mes coéquipiers. J’ai souffert. Je voulais revenir plus fort. Et je reçois aujourd’hui tout le fruit du travail. Je suis devenu un meilleur joueur parce que j’ai énormément travaillé », explique-t-il.

Enfin, il a décidé de tirer un grand coup de chapeau à son coach et explique ne pas encore avoir vraiment atteint son meilleur niveau : « des gens ont douté de moi après ma blessure. Je suis très heureux de mes performances actuelles. Elles sont pour eux. Mais ce n’est qu’un début. Je n’ai encore rien réussi. Grâce à Christophe Galtier, je suis proche de mon meilleur niveau ». On en salive d'avance.