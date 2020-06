Zlatan Ibrahimovic crée la polémique en Suède

Si l'AC Milan a retrouvé la compétition le 12 juin dernier dans le cadre des demi-finales retour de la Coupe d'Italie (un 0-0 synonyme d'élimination face à la Juventus), cela s'est effectué sans Zlatan Ibrahimovic (38 ans), blessé au mollet droit le 25 mai dernier à l'entraînement. L'ancien attaquant du PSG ou encore du Barça en a profité pour revenir en Suède trois jours après avec l'autorisation de sa direction. Les Rossoneri ont également donné l'autorisation au géant suédois d’assister à la reprise du championnat local, l'Allsvenskan.

Le buteur milanais était ainsi présent à la Tele2 Arena dimanche lors de la victoire d'Hammarby, club dont il détient 25% des parts, face à Östersunds (2-0). Le problème, c'est que Zlatan Ibrahimovic s'est rendu dans les vestiaires pour saluer et féliciter les joueurs locaux après leur victoire. Chose qui est interdite par le protocole sanitaire en place dans le cadre de la pandémie de coronavirus en Suède, où seuls les joueurs et le personnel technique sont autorisés à accéder aux vestiaires. D'autant plus que le président d'Hammarby a confirmé la présence d'Ibra après la rencontre, comme le rapporte Bild. La Ligue suédoise (SEF) a donc ouvert une enquête à ce propos et pourrait bien sanctionner Hammarby prochainement.