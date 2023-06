Ángel Di María quitte la Juventus

Comme pressenti depuis plusieurs jours, Ángel Di María (35 ans) ne rempilera pas avec la Juventus. Ce jeudi, le club piémontais a officialisé le départ libre de son champion du monde. Arrivé à l’été 2022, l’ancien joueur du PSG aura disputé 40 rencontres sous la tunique de la Vieille Dame, marquant 8 buts et délivrant 7 passes décisives. Désormais, son avenir semble s’écrire du côté de Benfica, club qui l’avait révélé aux yeux de l’Europe entre 2007 et 2010.

«Les chemins d’Angel Di Maria et de la Juventus se séparent après une saison. Arrivé à Continassa en juillet 2022, Angel avait signé un contrat d’une saison après sa longue expérience au PSG, ajoutant la Serie A à la liste des grands championnats connus au cours de sa carrière. Son aventure avec la Juve s’achève sur 40 matches disputés et des éclairs de grande classe. Merci pour tout Fideo et bonne chance pour la suite», indique le communiqué de la Juventus.

