Serie A : la Juventus domine Pise et monte sur le podium

La Juventus se déplaçait à Pise ce samedi pour le compte de la 17e journée de Serie A. Favoris avant la rencontre, les Turinois affrontaient une équipe de Pise en difficulté, campant à l’avant-dernière place du championnat. Luciano Spalletti avait choisi de faire confiance à Openda en attaque aux côtés de Yildiz, tandis que Khéphren Thuram accompagnait Locatelli au milieu. Les anciens Lillois Zhegrova et David restaient sur le banc.

Le match, disputé et ponctué de nombreux cartons jaunes, a été animé, mais resté équilibré jusqu’en fin de rencontre. En effet, la Juve a ouvert le score à la 73e minute sur un but contre son camp de Calabresi, suite à un contre de Pierre Kalulu, qui a par ailleurs été élu homme du match. Dans les arrêts de jeu, Yildiz a scellé la victoire avec un second but, permettant à la Vieille Dame de s’imposer 2-0. Avec ce succès, la Juventus retrouve le podium au classement, tandis que Pise reste à la 19e place avec seulement 11 points.