Tottenham : Ange Postecoglou veut s’inspirer de Liverpool pour réussir

La suite après cette publicité

Ange Postecoglou est la nouvelle coqueluche de la Premier League. Arrivé cet été, l’ancien du Celtic FC réalise un début de saison plus que prometteur à la tête des Spurs, 4es du classement. Au-delà des résultats (4 victoires et 2 nuls malgré une élimination aux TAB en Carabao Cup), c’est le jeu proposé par Tottenham qui plaît. Mais l’entraîneur grec ne veut pas s’enflammer. Alors que son équipe affronte Liverpool ce samedi à 18h30, Postecoglou a témoigné son admiration pour le projet des Reds, sur qui il prend exemple, lui, l’ancien fan du club actuel de Jürgen Klopp.

«Nous regardons Liverpool, Arsenal et même Brighton maintenant. Il y a là un plan auquel ils se sont tenus. Cela n’a pas apporté de succès à court terme si vous regardez la trajectoire de ces équipes. Ils ont cru en quelque chose et l’ont laissé grandir. Ils avaient tous une manière différente de le faire, avec des managers différents avec des niveaux d’expérience différents. Ce n’est pas facile, car les résultats à court terme signifient pression et examen minutieux et certains clubs cèdent sous cela. Le succès à court terme de Liverpool n’est pas venu tout de suite, mais ils ont vu que s’ils soutenaient Jürgen, ils en récolteraient les fruits», raconte l’entraîneur des Spurs, très élogieux. Il termine en avouant un certain amour envers les Reds : «J’étais fou de Kenny Dalglish. Pour moi, tout tournait autour de Dalglish, que ce soit le Celtic ou Liverpool. J’étais un fan fou de Kenny. Comme n’importe quel enfant, j’avais des affiches sur mon mur, donc Liverpool était mon équipe, mais quand on grandit, les choses changent.»