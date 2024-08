Juventus : Thiago Motta va connaître une dernière semaine complètement folle sur le mercato

La Vielle Dame est en train de s’offrir un luxueux lifting. La révolution est en marche et l’été 2024 est celui d’une nouvelle page pour la Juventus, qui espère retrouver son statut après quatre saisons de suite sans Scudetto remporté, laissant ses rivaux de l’AC Milan, de l’Inter et du Napoli se partageant les quatre derniers titres de champions. La direction turinoise s’est donc activée pour remodeler presque intégralement l’effectif avec Thiago Motta, nouvellement nommé en lieu et place de Massimiliano Allegri, à la baguette. Sur le mercato, le directeur sportif Cristiano Giuntoli a d’ores et déjà verrouillé les arrivées de Douglas Luiz, Khéphren Thuram, Michele Di Gregorio et Juan Cabal, tout en renflouant les caisses avec les ventes de Matías Soulé, Dean Huijsen, Samuel Iling-Junior, Moise Kean, Koni De Winter, Enzo Barrenechea, Kaio Jorge et en envoyant en prêt Fabio Miretti, Daniele Rugani et Hans Nicolussi Caviglia. Sans oublier les départs en fin de contrat Adrien Rabiot, Wojciech Szczęsny, Gianluca Frabotta et Alex Sandro. Certains éléments sont aussi invités à quitter le club comme Arthur Melo, Filip Kostić, Federico Chiesa et Tiago Djaló. Voilà ce qu’on appelle un grand ménage dans les rangs turinois. Et si le marché semblait se calmer à Turin, tout pourrait repartir de plus belle dans les prochaines heures.

Interrogé en conférence de presse, avant la rencontre de championnat contre le Hellas Vérone, l’entraîneur italien, Thiago Motta, a été invité à répondre sur les derniers jours à venir du mercato, alors que l’Italie fermera les portes de son marché vendredi soir, comme la majorité des gros championnats européens : « J’ai des joueurs avec des caractéristiques différentes qui sont fonctionnelles pour notre équipe. Tout le monde a la même chance de démontrer qu’il sait jouer. Je me sens comme un entraîneur chanceux. Nous travaillons très bien sur le marché pour créer une équipe compétitive et cela s’est déjà vu. Je me retrouve avec des gens fantastiques qui me transmettent de l’enthousiasme. J’ai des garçons qui arrivent avec une énorme envie de s’entraîner, de s’améliorer et de concourir à l’entraînement. Je suis privilégié », a déclaré le natif de São Bernardo do Campo au Brésil. À noter également l’intégration de certains petits jeunes dont la surprise Samuel Mbangula, les défenseurs Nicolò Savona et Jonas Rouhi mais également Vasilije Adžić. Alors que la Juventus a annoncé cette semaine officiellement le prêt payant de Pierre Kalulu, quatre autres recrues, dont deux quasiment actées, sont sur le point de renforcer un peu plus l’effectif de Motta suite aux dossiers ratés notamment Jean-Clair Todibo et Riccardo Calafiori.

5 grosses recrues en dix jours ?

Avec un premier renfort de fin de mercato en la personne de Pierre Kalulu, la Juventus va prochainement officialiser deux recrues majeures en attaque, à commencer par Francisco Conceição. Les Bianconeri ont conclu avec succès les négociations avec le FC Porto. Le jeune joueur portugais arrive dans le Piémont sous la forme d’un prêt payant de 7 millions + 2 millions de bonus. Conceição est arrivé à Turin ce dimanche pour passer sa visite médicale et parapher officiellement son contrat. Même son de cloche pour l’attaquant argentin Nicolás González. Le montant du transfert serait de 37 millions d’euros, bonus inclus, pour celui qui était encore lié à la Fiorentina jusqu’en juin 2028. Le natif de Belén de Escobar va signer un bail de cinq saisons avec la Vieille Dame. Arrivé hier à Turin, les examens médicaux ont également été passés avec succès. Tout est bouclé et les officialisations sont imminentes : « Nico Gonzalez et Conceicao ? C’est des joueurs forts et c’est pour cela qu’ils rejoignent notre équipe. Ils nous aideront à être compétitifs dans chaque match jusqu’à la dernière minute », a précisé Thiago Motta. Mais Cristiano Giuntoli n’en a pas fini et veut aussi boucler encore deux dossiers. En parallèle des officialisations imminentes de Francisco Conceição et Nicolás González, la Juventus poursuit les contacts avec Manchester United pour l’ailier anglais, Jadon Sancho. Mis de côté par Erik ten Hag, le joueur de 24 ans est clairement sur le départ.

Il existe néanmoins certains détails à régler entre toutes les parties pour déboucher sur un accord : une remise sur les 10 millions de salaires s’impose, car les Red Devils refusent de participer au versement salarial. La Juventus ne peut prendre Sancho qu’en prêt avec droit d’achat puisque l’investissement de 60 millions d’euros sera réalisé pour Koopmeiners. La négociation pour l’ailier fort anglais reste liée au départ de Federico Chiesa, que la Juventus continue de considérer comme exclu du projet. L’équipe nationale italienne fait pression pour se rendre à Barcelone, mais le club Blaugrana n’a pas encore inscrit Dani Olmo et aura probablement besoin de quelques jours avant de faire le déplacement. Dernier objectif de l’été : finaliser (enfin) le dossier de Teun Koopmeiners. La Juventus continue de travailler pour tenter de débloquer la situation et de donner le milieu néerlandais à Thiago Motta, tandis que l’Atalanta reste ferme sur sa position, reportant toute évolution possible de la question jusqu’aux derniers jours du transfert. En tout cas, la Juventus se prépare à un véritable feu d’artifice et souhaite désormais s’offrir une dernière semaine de marché des transferts littéralement explosive.