Lionel Messi lance un surprenant business

Après sa marque de vêtements, sa société de production, ou encore ses investissements dans la chaîne de burgers espagnole Vicio et dans des complexes hôteliers d’Ibiza, Lionel Messi élargit encore ses horizons. Comme le rapporte AS ce mercredi, la star argentine s’est lancée dans un nouveau business : celui de la parfumerie. Une fragrance sur laquelle travaillait l’octuple Ballon d’Or depuis plusieurs mois.

Sur Instagram, Messi a ainsi présenté son nouveau produit intitulé «Messi Fragances» avec le slogan « Messi, plus que ce que nous voyons ». Dans le spot publicitaire, il est défini comme «un footballeur, un champion du monde, un père et un gentleman». Disponible sur le site «Messi Fragrances», le parfum est disponible au prix de 68,95€, et à 84,95€ avec coffret.