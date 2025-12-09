Menu Rechercher
UEFA Youth League

Youth League : Monaco étrille Galatasaray et se qualifie

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Le centre de performance de l'AS Monaco (crédit photo @ASM) @Maxppp

Après un début de parcours compliqué en Youth League marqué par trois défaites et deux victoires, l’AS Monaco recevait Galatasaray, l’un des cancres du classement. Dans ce match, tout s’est joué en deuxième période. Après un penalty raté par Tincres au retour des vestiaires (53e), Pape Cabral a délivré les Asémistes à l’heure de jeu (61e).

Yannick Dodo (67e, 82e), Joan Tincres (78e) et Oumar Konate (71e) ont ensuite corsé l’addition pour les Turcs. Un large succès (5-0) qui permet à l’ASM de grimper à la 15e position du classement et donc d’assurer sa qualification pour le tour suivant. Pour rappel, il n’y a que six journées en Youth League et il faut figurer dans le top 22 pour se qualifier.

Pub. le - MAJ le
