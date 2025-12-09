Youth League : l’OM bat l’Union Saint-Gilloise mais n’est pas assuré d’aller en 16es de finale

Vingt-sixième de Youth League avant d’affronter l’Union Saint-Gilloise (30e) , l’Olympique de Marseille devait s’imposer lors de cette sixième et dernière rencontre de la phase de ligue pour conserver un mince espoir de qualification pour le tour suivant. Au Stade Joseph Marlën, les U19 Olympiens ont pris les commandes de la rencontre, juste avant le quart d’heure de jeu, grâce à Antoine Valero (14e, 0-1), déjà buteur et passeur décisif contre Newcastle.

Série en cours Plus de statistiques R. Union SG N D D V D Marseille V V V N N

Surpris par l’égalisation des Belges signée Hamoutahar (47e, 1-1) au retour des vestiaires, l’OM a vite repris l’avantage sur un but de Saïd Remadnia (57e, 1-2). Pladi N’Zinga Pambani permettait ensuite aux visiteurs de faire le break (61e, 1-3), avant qu’Ugo El Kadmiri n’alourdisse le score en fin de match (89e, 1-4). Avec ce succès (1-4), l’OM monte à la 21e et avant-dernière place qualificative pour les 16es de finale, mais n’est pas encore assuré de passer au tour suivant. Les Olympiens devront attendre le résultat des autres matchs de cette ultime journée.