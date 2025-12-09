Menu Rechercher
Commenter
UEFA Youth League

Youth League : l’OM bat l’Union Saint-Gilloise mais n’est pas assuré d’aller en 16es de finale

Par Kevin Massampu
1 min.
Lassad Hasni - entraîneur des U19 de l'OM @Maxppp
R. Union SG 1-4 Marseille

Vingt-sixième de Youth League avant d’affronter l’Union Saint-Gilloise (30e) , l’Olympique de Marseille devait s’imposer lors de cette sixième et dernière rencontre de la phase de ligue pour conserver un mince espoir de qualification pour le tour suivant. Au Stade Joseph Marlën, les U19 Olympiens ont pris les commandes de la rencontre, juste avant le quart d’heure de jeu, grâce à Antoine Valero (14e, 0-1), déjà buteur et passeur décisif contre Newcastle.

La suite après cette publicité

Série en cours

Plus de statistiques
R. Union SG
N
D
D
V
D
Marseille
V
V
V
N
N

Surpris par l’égalisation des Belges signée Hamoutahar (47e, 1-1) au retour des vestiaires, l’OM a vite repris l’avantage sur un but de Saïd Remadnia (57e, 1-2). Pladi N’Zinga Pambani permettait ensuite aux visiteurs de faire le break (61e, 1-3), avant qu’Ugo El Kadmiri n’alourdisse le score en fin de match (89e, 1-4). Avec ce succès (1-4), l’OM monte à la 21e et avant-dernière place qualificative pour les 16es de finale, mais n’est pas encore assuré de passer au tour suivant. Les Olympiens devront attendre le résultat des autres matchs de cette ultime journée.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

UEFA Youth League
R. Union SG
Marseille

En savoir plus sur

UEFA Youth League UEFA Youth League
R. Union SG Logo Union Saint-Gilloise
Marseille Logo Marseille
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier