Wolverhampton, Mario Lemina : « j’étais déjà prêt pour la Premier League »

C’est ce qu’on appelle un choix gagnant. Après un début de saison compliquée collectivement du côté de l’OGC Nice, Mario Lemina décidait cet hiver de partir vers un nouveau challenge en Premier League. L’international gabonais rejoignait Wolverhampton à la lutte pour le maintien et qui comptait grandement sur son joueur pour l’aider à atteindre ses objectifs. L’occasion parfaite pour Lemina de vite rebondir après les premiers 6 mois mitigés de l’OGC Nice qui ont conduit au départ de Lucien Favre juste après la trêve hivernale. « C’était un début de saison compliquée. On a dû faire face à des changements donc il fallait créer un collectif, un groupe solide. Mais sur les derniers matches avant la trêve hivernale, on avait déjà pu voir une progression. Avant mon départ, on était sur une période de 6-7 matches sans défaite. C’était déjà prometteur pour la suite », nous confie Lemina qui continue de suivre les performances de ses coéquipiers.

Depuis son départ, l’OGC Nice a effectivement bien remonté la pente grâce notamment à l’arrivée sur le banc de Didier Digard. D’abord entraîneur de la réserve, l’ancien joueur du PSG a vite marqué les esprits et permis à son groupe de repartir sur une nouvelle dynamique. Après avoir relancé le club avec des victoires de prestige face à l’OM, Monaco, Lens ou Lille, Digard a également vécu une épopée européenne avec un quart de finale de C4 (mais une élimination face au FC Bâle). Une réussite peu étonnante comme l’avoue Mario Lemina qui l’a connu à Nice. « J’ai pu le côtoyer un moment. C’est un coach avec beaucoup d’idées et un style de jeu offensif. C’était évident que le club allait avoir une nouvelle dynamique avec lui. Et c’était important pour le groupe aussi. Il est venu avec de très bonnes idées, et ç'a fonctionné. L’équipe a eu de bons résultats face à des grosses équipes. C’est un coach prometteur. »

Des performances remarquées en Premier League

Mais c’est bien loin de l’OGC Nice que s’épanouit désormais Mario Lemina. Chez les Wolves, l’ancien milieu de l’OM n’a pas tardé à imposer son style et peser sur le jeu de son équipe qui manquait d’un milieu capable d’enchaîner les courses et répondre au défi physique imposé par les autres équipes de Premier League. À son arrivée en janvier, Wolverhampton pointait d’ailleurs à la 19e place au classement. 4 mois plus tard, la formation coachée par Julen Lopetegui est désormais 13e et assurée d’être en PL la saison prochaine. Et c’est en grande partie grâce au Gabonais, élu joueur du mois de février au club (et deux trophées d’homme du match). Un retour payant en Angleterre donc. «J’ai décidé de repartir en Premier League que j’avais déjà connu avec Southampton et Fulham. C’est ce qui m’a permis de vite m’acclimater au championnat. Sur le plan personnel, j’étais déjà prêt puisque je venais de performer avec Nice sur les derniers mois. J’ai essayé de rester sur cette continuité malgré une blessure juste avant la trêve hivernale. Mais j’ai bien récupéré pour apporter à Wolverhampton et les aider», nous avoue Lemina.

Titulaire indiscutable chez les Wolves (16 rencontres disputées sur 17, 34 matches au total cette saison), Mario Lemina a donc rapidement répondu aux attentes de son club et surtout de son entraîneur qui confiait déjà en janvier dernier toute l’importance d’avoir un joueur comme Lemina. «Mario est un bon joueur, on le connaît et il veut être ici. Il connaît la Premier League, il a le profil pour être un bon joueur ici. C’est un joueur complet, il sait ce qu’il doit faire avec et sans ballon. Il comprend le jeu.» De beaux compliments qui conforteront sans doute le joueur dans son choix de rejoindre les Wolves. Et d’y rester encore un moment puisqu’il pense déjà à la saison prochaine. « Le club est maintenu et on est très content. On a beaucoup travaillé pour ça. Moi, je voulais enchaîner les matches pour être le mieux possible et aider l’équipe. C’est ce qu’il s’est passé. C’est une bonne chose. On essaye de créer la meilleure équipe pour l’année prochaine et d’être compétitif rapidement dans la saison. Ce sera important. Maintenant, on a du temps. J’espère m’éloigner des blessures surtout », conclut l’ancien milieu de 29 ans. Loin des projecteurs français, Mario Lemina a fait son job et c’est bien Wolverhampton qui en profite.