PSG : les premiers mots de la recrue Dro Fernández

Indésirable au FC Barcelone, le milieu de terrain espagnol de 18 ans, Dro Fernandez, qui portera le numéro 27, a signé un contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2030, ce lundi soir. La nouvelle recrue parisienne va maintenant découvrir un nouveau club et évoluera sous les ordres de Luis Enrique, qui dispose du même agent (Iván de la Peña) que le natif de Nigrán.

Sur le site officiel du club parisien, Dro Fernández s’est exprimé pour la première fois : « je suis très heureux et très fier de rejoindre le Paris Saint-Germain. C’est un moment de grande fierté pour moi et pour ma famille. Le PSG est un club immense que je suis depuis que je suis enfant, où de grandes légendes ont marqué l’histoire. Aujourd’hui, j’ai énormément d’envie et de motivation à l’idée de jouer et tout donner pour ce maillot ».