OM : Laure Boulleau est choquée par Adrien Rabiot

Hier, l’Olympique de Marseille a officialisé la signature pour deux saisons d’Adrien Rabiot (29 ans). Un choix de carrière qui fait grincer des dents à Paris, où le milieu a passé de nombreuses années. Ancienne joueuse du club de la capitale et consultante pour Canal+, Laure Boulleau a été assez surprise de sa décision comme elle l’a expliqué sur la chaîne cryptée hier.

«C’est à moi que ça fait mal (plus qu’aux Marseillais). Ça me pique un peu les yeux quand je vois la photo de Rabiot avec le maillot de l’OM. Mais il n’est pas parti du PSG en très bons termes, donc on ne peut pas lui en vouloir. Cela ne s’est pas bien terminé à Paris. Mais je l’ai connu quand j’étais joueuse. On était au PSG tous les deux. Je l’ai connu quand il était très jeune, c’est évident que ça me pique le cœur. Mais je ne suis pas dans l’excès. J’aimais le joueur, mais c’est étonnant qu’un club qui joue la coupe d’Europe ne soit pas venu le chercher, il n’y a pas de hasard non plus… Il s’est retrouvé un peu acculé, je trouve qu’il avait un potentiel. Il va falloir le remettre en forme. En tout cas, ça fait parler.» Et ça risque de faire couler de l’encre encore un moment à Paris.