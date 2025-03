L’OL a pris une énorme décision pour l’avenir de Paulo Fonseca

Paulo Fonseca ne faisait certainement pas d’une fête sa visioconférence avec la Commission de discipline hier soir, mais il ne l’imaginait peut-être pas non plus aussi amère. Le jour de ses 52 ans et alors que l’OL prépare son 1/8e de finale de C3 face au Steaua Bucarest (18h45), le Portugais a pris connaissance de sa sanction à la suite de son altercation, presque front contre front, avec Benoît Millot lors d’OL - Brest.

Si l’OL se réserve le droit d’épuiser tous les recours possibles pour faire diminuer la suspension, la décision remise hier par la LFP est sans appel : 9 mois de suspension, soit jusqu’au 30 novembre, et une interdiction d’accéder au vestiaire et au terrain jusqu’au 15 septembre. Cette sanction prend effet en Ligue 1, mais pourrait même s’appliquer sur la scène internationale si la FFF sollicitait la FIFA, comme l’avait laissé entendre le journal L’Équipe ces derniers jours.

L’OL ne va pas se séparer de Fonseca

Après le couperet d’hier soir, l’heure était à l’incertitude, du moins à l’extérieur du club. Serait-il pertinent de poursuivre l’aventure avec Fonseca, qui ne pourra pas exercer ses fonctions comme il le souhaiterait ? Le patron lyonnais, John Textor, a en tout cas levé les doutes sur ses intentions. «Joyeux anniversaire Paulo, je reste à tes côtés aujourd’hui, et toujours. Tu as fait une erreur… Tes excuses étaient sincères… et ta punition est clairement trop sévère. Tu es la bonne personne pour l’OL et nous allons persévérer. Allez l’OL», a écrit l’Américain sur son compte Instagram.

De son côté, L’Équipe assure que l’OL fait corps avec son entraîneur. Les dirigeants Laurent Prud’homme, Matthieu Louis-Jean et Daniel Congré l’ont accompagné hier en conférence de presse, ce qui a été perçu comme une première façon de le soutenir. Lyon explorerait par ailleurs plusieurs solutions "innovantes" pour permettre à Fonseca de coacher pendant sa suspension, que le club entend évidemment réduire. Un appel devant la FFF est prévu dans les prochains jours, puis probablement devant le CNOSF, voire les tribunaux si nécessaire. Vous l’aurez compris, l’histoire entre Lyon et Fonseca n’en est donc qu’à ses premiers mots.