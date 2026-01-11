Real Madrid, Supercoupe d’Espagne : l’impressionnante montée en puissance de Rodrygo

Ce soir (20h), en finale de la Supercoupe d’Espagne face au Barça, le Real Madrid pourra s’appuyer sur la forme retrouvée de Rodrygo lors d’un Clásico qui s’annonce brûlant. Longtemps en difficulté en début de saison, l’ailier brésilien semble enfin sortir de l’ombre au moment où la Maison Blanche en a le plus besoin. Battus lourdement l’an passé par le Barça (2-5) avec un doublé de Raphinha, les Madrilènes abordent ce rendez-vous avec un esprit de revanche, et Rodrygo pourrait bien en être l’un des principaux dangers offensifs du côté des Merengues.

Relégué très bas dans la hiérarchie dès l’arrivée de Xabi Alonso sur le banc madrilène, à l’image du Mondial des clubs où Rodrygo n’a disputé qu’une seule rencontre. En effet, derrière Arda Güler, Brahim Diaz ou encore Franco Mastantuono, Rodrygo a traversé une période compliquée, marquée par un temps de jeu réduit et des entrées en jeu peu convaincantes. Mais Xabi Alonso n’a jamais cessé de lui témoigner sa confiance pour autant. « Il faut lui faire confiance et attendre. Tout peut changer avec un but. Il a du talent, il a joué certains matchs et pas d’autres. Personne ne doute de son talent et il a la bonne attitude. Nous l’attendons. Il a besoin de retrouver ses sensations avec un bon match », expliquait le technicien espagnol en décembre dernier. Le déclic est finalement intervenu quelques semaines après cette déclaration, avec un but important inscrit face à Manchester City en Ligue des Champions (défaite 2-1), symbole d’un joueur enfin libéré sur le plan personnel. Une prestation qui avait même suscité l’admiration de Pep Guardiola.

Le rendez-vous idéal pour confirmer pour Rodrygo

Depuis, la dynamique est clairement positive. Sur ses trois derniers matchs, Rodrygo a été décisif à quatre reprises (un but et 3 passes décisives), portant son bilan cette saison à 3 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues, malgré seulement 9 titularisations. Alonso a même déclaré : « c’est (Rodrygo) la bonne nouvelle de ces derniers matchs ». Profitant de la récente blessure de Kylian Mbappé et du départ de Brahim Diaz à la CAN avec le Maroc, le Brésilien a retrouvé du rythme, de la confiance et surtout son explosivité. Plus rapide, plus juste dans ses choix et mieux connecté avec Vinícius et Bellingham, il rappelle le joueur décisif des saisons précédentes. Pour rappel, Rodrygo avait inscrit 14 buts et délivré 10 passes décisives l’an passé sous la houlette de Carlo Ancelotti.

Face au Barça, Rodrygo devrait à nouveau débuter sur le couloir droit, même en cas de retour de Mbappé dans le onze. Une menace clairement identifiée par Hansi Flick, qui a toutefois assuré ne pas vouloir adapter son plan uniquement à un joueur : « nous allons adapter certaines choses, comme toujours. Mais pas spécifiquement à cause de Mbappé. Nous nous concentrons sur notre philosophie, sur nos idées ». Dans un Real attendu avec Vinícius à gauche, Rodrygo à droite et un milieu dense, composé de Camavinga, Tchouaméni et Bellingham, l’ailier brésilien pourrait profiter des espaces laissés par la défense catalane. Critiqué, parfois décrié, Rodrygo a désormais une occasion idéale de faire taire les doutes : un Clásico, une finale, et la possibilité de confirmer, au meilleur moment, une montée en puissance aussi tardive qu’impressionnante.