Angleterre - Brésil: les compositions officielles

Un match aux allures de finale ! L’Angleterre reçoit en match amical le Brésil à Wembley ce samedi à 20h. Les Three Lions vont affronter une Seleçao en plein doute: le Brésil reste sur trois défaites de suite et 4 matches sans victoire. Le nouveau sélectionneur brésilien, Dorival Junior, doit impérativement redonner un nouveau souffle à son équipe avant la Copa América (20 juin au 14 juillet aux États-Unis). À domicile, les Anglais s’organisent en 4-2-3-1 avec Pickford aux cages. En défense, on retrouve Walker, Stones, Chilwell et Maguire. Rice et Gallagher sont au milieu de terrain. Et enfin, Foden, Bellingham, Gordon vont animer l’attaque des Three Lions avec Watkins en pointe.

Le Brésil s’articule en 4-3-3 avec Bento qui officie comme dernier rempart. En défense, on retrouve Beraldo, Wendell, Danilo et Bruno. Guimarães, Gomes et Paquetá occupent le milieu de terrain. Rodrygo, Vinícius Jr et Raphinha animent l’attaque du Brésil.

Les compositions:

Angleterre: Pickford – Walker, Stones, Chilwell, Maguire – Rice, Gallagher – Foden, Bellingham, Gordon - Watkins

Brésil: Bento - Beraldo, Wendell, Danilo, Bruno - Guimarães, Gomes Paquetá - Rodrygo, Vinícius Jr,Raphinha.