Ligue 1 : pour la première de Haise, Rennes gifle Auxerre et revient à trois points de l’OM

Neuf jours après la victoire de Rennes face au PSG (3-1), Franck Haise n’a pas choisi l’option du grand bouleversement pour ses débuts. Vu la partition des Bretons sous les ordres de l’intérimaire Sébastien Tambouret, il n’y avait pas vraiment matière à débat, en même temps. Celui qui était passé par la formation du club entre 2006 et 2012 a donc reconduit face à Auxerre le même onze de départ que son prédécesseur, trait pour trait. Les évènements lui ont donné raison puisque le Stade Rennais s’est imposé (0-3), sans fioritures.

À l’exception du but refusé à Sinayoko pour avoir chaussé trop grand (17e), les Rouge et Noir n’ont jamais été réellement mis à l’épreuve dans une première période qui s’est déroulée sous leur contrôle quasi total. Habitué à marquer sa demi-douzaine de buts sous les couleurs du Stade Brestois (7 en 2023-2024, 5 en 2024-2025), Mahdi Camara a rappelé que ses qualités de finisseur ne s’étaient pas soudainement évanouies. Franck Haise avait accordé au milieu de 27 ans une liberté totale, et il a su l’exploiter pleinement.

La C1, pas inaccessible

Ce fut le cas d’abord lorsqu’il a su trouver la bonne zone après une accélération de dragster de Nagida dans le couloir droit, lui, l’habituel latéral gauche. Il flairait le renvoi de Donovan Léon au point de penalty, avant de le fusiller de façon acrobatique (19e, 0-1). À peine 140 secondes plus tard, c’était au tour d’Estéban Lepaul de nous gratifier d’un enchaînement exceptionnel. Difficile de dire ce qui frôlait le plus la perfection : son contrôle poitrine gracieux ou sa volée pure sous la barre (22e, 0-2). C’était en tout cas son 12e but de la saison en L1, de quoi revenir à hauteur de Joaquin Panichelli, et à deux unités du meilleur buteur du championnat, Mason Greenwood.

Lui n’en est pas encore là, mais à ce rythme et avec cette inspiration, Mahdi Camara pourrait vite gagner des places dans ce classement, maintenant qu’il en compte 3. L’ancien Brestois s’offrait un doublé avant la pause en enroulant parfaitement son ballon dans la lucarne de Léon après un service d’Al-Tamari (45e, 0-3). L’affaire était ficelée. En seconde période, l’incapacité des Auxerrois à conclure a finalement éclipsé tout autre motif de satisfaction. Il y en a un peu plus du côté de Rennes, à l’image de Brice Samba, auteur de deux très beaux arrêts devant Sinayoko et Casimir en fin de match. Ce deuxième succès d’affilée fait les affaires des Bretons, désormais 5es, à seulement deux points de l’OM d’Habib Beye, barragiste pour la Ligue des Champions. Auxerre replonge dans ses vieux démons, à se demander si les Auxerrois en étaient même déjà sortis, tant la victoire contre Metz (1-3, la semaine dernière) semble anecdotique dans ce championnat… Les Bourguignons sont 16es.