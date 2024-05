Le départ de Xavi va coûter une fortune au Barça !

L’histoire entre Xavi et le FC Barcelone prend fin. Alors que le technicien voulait partir en fin de saison, il a finalement été maintenu par sa direction à ce poste, avant d’être finalement limogé par la formation catalane. Un énième rebondissement dans ce dossier, qui n’est pas encore conclu. Il reste quelques détails à régler, notamment sur le plan financier.

La suite après cette publicité

Xavi et la direction catalane n’ont pas encore trouvé d’accord concernant l’indemnité de départ du technicien espagnol. Et comme l’indique le média La Vanguardia, le Barça devra verser 15 millions d’euros à Xavi et ses assistants. Une somme non-négligeable, d’autant plus qu’il y a quelques semaines, son départ n’aurait rien coûté au club culé.