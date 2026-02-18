PSG : la petite blague de Luis Enrique après la remontée

Menés 2-0 après seulement 18 minutes sur la pelouse de AS Monaco, les Parisiens ont connu un début de match cauchemardesque en barrage aller de Ligue des champions, avec des erreurs défensives flagrantes et une attaque incapable de réagir immédiatement. Malgré ce départ catastrophique, le PSG a su se ressaisir, réduire l’écart puis renverser la rencontre grâce à l’entrée décisive de Désiré Doué, qui a offert le but de la victoire dans une performance éclatante.

Interrogé sur son état d’esprit au moment où son équipe était menée, Luis Enrique a répondu avec humour : « je voulais rentrer à la maison avec ma femme et mes enfants. » Une phrase qui illustre la pression ressentie par les joueurs du PSG dans ces premières minutes intenses, avant de retrouver leur mentalité de champions pour s’imposer (3-2) dans ce choc européen.