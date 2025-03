Hugo Ekitike dévoile ce qu’il a appris de Mbappé, Messi et Neymar

Aujourd’hui à l’Eintracht Francfort, Hugo Ekitike connaît bien le PSG. Formé au Stade de Reims, le Français avait rejoint les pensionnaires du Parc des Princes en 2022 via un prêt, avant d’être définitivement transféré à l’été 2023 contre un chèque de 28,5 millions d’euros. Si le joueur de 22 ans a peu joué durant son séjour à Paris, il a eu l’occasion de côtoyer d’immenses stars, comme Kylian Mbappé, Neymar ou Lionel Messi.

Dans un entretien accordé à L’Équipe, l’avant-centre a été interrogé sur ce qu’il a appris en fréquentant des joueurs de ce calibre. Et l’intéressé a soulevé plusieurs points : « Ce sont des joueurs uniques. Personne ne joue et ne jouera comme eux. J’ai beaucoup appris en les regardant sur certains petits gestes ou le jeu sans ballon. L’appel, le contre-appel… Sur ce dernier point, ce que faisait Kylian m’a vraiment marqué. C’était impressionnant et en voyant ça, je me suis dit que c’était vraiment ce niveau-là que je voulais atteindre. » Des enseignements qui lui permettent peut-être d’afficher le rendement qui est actuellement le sien en Bundesliga, avec 13 buts en 23 matchs.