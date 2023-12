M’Gladbach : l’incroyable retour au premier plan d’Alassane Pléa

Il aura décidément tout connu avec le Borussia Mönchengladbach. En rejoignant l’Allemagne et les ambitieux Fohlen après quatre années réussies à Nice, Alassane Pléa ne s’est pas trompé sur son choix. Au cœur d’une attaque cinq étoiles avec Marcus Thuram et Breel Embolo à son arrivée, le natif de Lille avait notamment permis au club allemand de se hisser jusqu’en huitièmes de finale de Ligue des Champions lors de la saison 2020-2021. Un palier inédit au 21e siècle alors que la formation basée en Rhénanie-du-Nord-Westphalie n’avait plus accédé à la phase finale de la compétition depuis la cuvée 1977-1978. Auteur de 12 buts toutes compétitions confondues cette saison-là, le joueur formé à l’OL s’était surtout illustré pour son abattage de l’ombre qui avait permis à ses coéquipiers offensifs de briller.

Aujourd’hui âgé de 30 ans, Pléa a gardé cette faculté à rayonner tout en mettant les autres en lumière. Moins bien entouré désormais, l’international français (1 sélection, en match amical) garde cette philosophie de jeu altruiste. Peu mis en valeur dans le système de Daniel Farke, qui ne le faisait jouer que dans une position d’ailier gauche, l’ancien Aiglon s’était illustré par la passe la saison passée. Auteur de 13 passes décisives toutes compétitions confondues, Pléa avait alors été ciblé pour son manque de justesse offensive alors qu’il n’avait trouvé le fond des filets qu’à deux reprises. Remis en doute pour ses qualités de buteur, le droitier est revenu dans une forme éblouissante depuis le début de cette nouvelle édition et fait taire ses détracteurs qui se sont interrogés sur lui.

Seoane : «besoin de rien, envie de Pléa»

Alors que son contrat expire dans 18 mois et que son avenir outre-Rhin a, parfois, été remis en cause par le passé, Alassane Pléa crève l’écran depuis le début de la saison. Auteur de 7 buts et 2 passes décisives en 15 rencontres de Bundesliga, le transfuge de l’AJ Auxerre est la clef de voûte des offensives de Mönchengladbach. Une rédemption qui porte le sceau de Gerardo Seoane. Arrivé cet été, le technicien suisse de 45 ans a donné carte blanche à Alassane Pléa pour diriger les offensives des Fohlen. Une confiance que l’attaquant franco-malien lui rend bien depuis le début de saison donc. Interrogé à son sujet, Seoane avait loué l’implication exemplaire de son attaquant en conférence de presse : «Alassane Plea s’est mis dans une bonne position grâce à son dévouement et à ses performances à l’entraînement. Lasso a travaillé pour s’améliorer dans de nombreux domaines et a été récompensé par ses buts.»

Incapable de marquer pendant onze mois en championnat, Pléa avait d’ailleurs expliqué l’importance de Seoane dans sa rédemption après son doublé réconfortant contre Bochum fin septembre : «si je préfère jouer en tant que buteur ? C’est en tout cas la position que j’aime le plus. En tant que pointe suspendue, on a beaucoup de liberté et on peut être créatif. On peut surtout y façonner le jeu, s’impliquer offensivement avec des passes décisives et des buts et apporter ainsi sa contribution au succès de l’équipe.» Ciblé par l’OL au printemps dernier, Alassane Pléa semble ainsi de retour aux manettes sur le terrain.

Et malgré l’onzième place décevante des siens en championnat, Pléa est le neuvième meilleur buteur de Bundesliga, là où excellent de grands buteurs depuis le début de saison comme Serhou Guirassy, Harry Kane ou encore Loïs Openda. Régulier depuis tant d’années malgré son trou d’air de la saison passée, Alassane Pléa a donc remis les pendules à l’heure et ne semble pas prêt de s’arrêter de sitôt. Son contrat expirant dans 18 mois, et alors qu’il dispose d’une clause de départ en juin prochain, sa forme actuelle pourrait aider plusieurs formations de Ligue 1 ou dans le Vieux Continent…Pour le moment, Pléa reste concentré sur le Borussia Mönchengladbach qu’il pourra aider même lors du mois de janvier. En effet, alors que des rumeurs annonçaient que le Lillois allait participer à la CAN avec le Mali, ce dernier aurait, selon plusieurs médias allemands, finalement décliné la proposition par respect pour les joueurs maliens qui avaient contribué à la qualification pour la compétition continentale. Une version confirmée par les Fohlen.