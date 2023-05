L’OL songe très sérieusement à faire revenir Alassane Pléa

La suite après cette publicité

Eté 2018. Après deux saisons étincelantes avec Nice (35 buts et 8 passes décisives), Alassane Pléa fait le grand saut et rejoint le Borussia Monchengladbach. En Bundesliga, l’ancien Lyonnais se régale et multiplie les saisons de haute volée. En quatre ans, il inscrit 44 buts et délivre 25 passes décisives toutes compétitions confondues. En 2020-21, il est l’un des grands artisans du beau parcours de Gladbach en Ligue des Champions avec notamment un doublé face à l’Inter Milan et un triplé retentissant face au Shakthar. Des performances qui lui ouvrent, le temps d’une sélection, les portes de l’Équipe de France.

Mais cette saison est plus compliquée que les autres. Plus vraiment utilisé en pointe par son coach Daniel Farke qui préfère l’aligner en tant que milieu offensif gauche, le buteur tricolore s’éclate beaucoup moins, marque peu, mais délivre tout de même caviar sur caviar (il est l’actuel 5e meilleur passeur de Bundesliga). Pas suffisant pour rassasier l’ancien grand espoir de l’OL toujours attiré par le but. Une situation qui pèse sur le joueur sous contrat avec le club allemand jusqu’en juin 2025. Selon nos informations, Pléa (30 ans) n’est pas très heureux de sa situation et songe très sérieusement à quitter le Borussia.

En interne à l’OL, on pousse pour rapatrier Alassane Pléa

Si l’actuel 11e de Bundesliga n’est pas forcément ouvert à l’idée de laisser filer son attaquant tricolore, les envies d’ailleurs de Pléa pourraient être plus fortes. Estimé entre 10 et 12 M€, le numéro 14 de Gladbach souhaite revenir en France. Plusieurs clubs ont pris des renseignements dont l’Olympique Lyonnais qui le suit depuis plusieurs mois et qui a tenté de le recruter en fin de mercato d’hiver. Club formateur du joueur, le club rhodanien pourrait intensifier le retour d’anciens Lyonnais expérimentés à l’instar des Corentin Tolisso et surtout Alexandre Lacazette, auteur d’un comeback tonitruant à l’OL. Ce dernier connaît d’ailleurs bien Pléa pour avoir joué avec lui en équipe de jeunes à Lyon.

Si le nom du futur directeur sportif de l’OL n’est pas encore connu, Alassane Pléa a, selon une source interne du club rhodanien, des partisans en interne. John Textor, qui avait annoncé il y a peu vouloir de l’expérience dans ses rangs, sera attentif au profil de l’international tricolore de 30 ans, dont la valeur oscille aujourd’hui entre 10 et 12 M€. Mais attention, d’autres clubs, notamment anglais, sont à l’affût. Crystal Palace, West Ham et Fulham ont déjà noué quelques contacts avec l’entourage du joueur, qui privilégie un retour en France…