Reims : nouveau coup dur pour Gabriel Moscardo

Gabriel Moscardo ne s’en sort pas avec ses pépins physiques. Prêté à Reims par le Paris Saint-Germain cette saison, le milieu de terrain brésilien avait retardé ses premiers pas avec le club rémois en raison d’une blessure. De retour de la Copa América U20, Moscardo était présent sur la pelouse d’Angers en Coupe de France. Auteur d’une bonne prestation, MOscardo s’est toutefois encore blessé. C’est ce qu’a annoncé son coach Samba Diawara en conférence de presse.

«Par rapport au match de mardi, on a perdu deux joueurs qui sont Gabi Moscado et Nhoa Sangui. Ils ont passé des examens et il y a des lésions musculaires pour les deux. À la cuisse ? Ils n’ont pas la même chose, je ne sais pas exactement à quel endroit (ils se sont blessés), mais ils ne seront pas utilisables ce week-end», a indiqué le coach rémois, avant de préciser que le Brésilien pourrait ne pas être de retour le 9 mars prochain contre Auxerre. «Difficile à dire. Ils ont passé leurs examens hier. À partir du moment où il y a une lésion, quel que soit le grade, il faut voir l’évolution presque au jour le jour, mais pour l’instant, on ne s’imagine pas les avoir dans les 10 prochains jours, même si je ne suis pas médecin.»